فورد تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع نقابة عمال السيارات في كندا لتجديد عقود أكثر من 5 آلاف موظف

أعلنت شركة فورد موتور التوصل إلى اتفاق مبدئي مع نقابة عمال السيارات الكندية «يونيفور» بشأن عقد عمل وطني جديد يمتد لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تمهد لاستقرار أوضاع آلاف العاملين في مصانع الشركة داخل كندا.

ويغطي الاتفاق أكثر من 5 آلاف موظف من أعضاء النقابة، بعد جولة مفاوضات انطلقت الشهر الماضي بين ممثلي الشركة والنقابة، على أن يخضع الاتفاق للتصويت من جانب العاملين قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة مفاوضات تقودها نقابة «يونيفور» مع شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في مدينة ديترويت، وهي فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، بهدف إبرام عقود عمل جديدة تشمل نحو 19 ألف عامل، مع التركيز على تحسين الأجور، وتعزيز المزايا الوظيفية، وتوفير ضمانات أكبر لاستقرار فرص العمل.

واختارت النقابة بدء المفاوضات مع شركة فورد، معتبرة أنها الأكثر التزاما بالحفاظ على استثماراتها وعملياتها الإنتاجية داخل كندا مقارنة بالشركات المنافسة.

ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي، فإنه لن يصبح ساريا إلا بعد موافقة أعضاء النقابة، وذلك قبل انتهاء اتفاقيات العمل الجماعية الحالية في 20 سبتمبر المقبل.

وتأتي المفاوضات في وقت يواجه فيه قطاع صناعة السيارات تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة، بعد أن شهدت الشركات الثلاث تسريح نحو 6 آلاف عامل نتيجة نقل بعض خطوط الإنتاج أو تعليق العمل في عدد من المصانع، وهو ما جعل ملف حماية الوظائف وتحسين بيئة العمل أحد أبرز أولويات النقابة خلال المفاوضات الحالية.