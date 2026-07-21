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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد مجموعة سرية تضم أندر سيارات بوجاتي في العالم

سيارات بوجاتي
سيارات بوجاتي
عزة عاطف

تحظى علامة "بوجاتي" الفاخرة بصلابة استثنائية في عالم السيارات الخارقة؛ حيث يظل اقتناء طراز واحد منها حلمًا بعيد المنال لأغلب عشاق المحركات نتيجة أسعارها المرتفعة وتكاليف صيانتها الباهظة التي قد تصل فيها عملية تغيير الزيت الروتينية وحدها إلى نحو 25000 دولار أمريكي. 

ورغم هذه الأرقام الفلكية، تم الكشف مؤخرًا عن تفاصيل أضخم مجموعة سيارات بوغاتي خاصة في العالم، والتي يملكها رجل الأعمال الهولندي "ميشيل بيريضون" وتتخذ من مدينة روتردام الهولندية مقرًا خفيًا لها.

وتضم هذه التشكيلة النادرة أسطولًا تاريخيًا ممتدًا يتجاوز العشرات من أندر الموديلات التي أنتجتها الشركة على مدار أكثر من قرن من الزمان.

تسلسل تاريخي يمتد من عام 1912 وحتى عصر "توربيون" الحديثة

تستعرض المجموعة التاريخ العريق للعلامة الفرنسية عبر تسلسل زمني دقيق يبدأ من موديلات عام 1912 الكلاسيكية، مرورًا بالطرازات التي صممها المؤسس إيتور بوغاتي بنفسه. 

وتتدرج المعروضات لتشمل الأيقونات الحديثة التي أحدثت ثورة في عالم السرعة مثل طرازات فيرون وتشيرون المزودة بمحركات W16 الشهيرة، وصولًا إلى أحدث إبداعات الشركة المتمثلة في طراز "توربيون" البديل المباشر لتشيرون والمزود بمحرك V16 هجين يوفر قوة إجمالية تصل إلى 1800 حصان.

وتعكس هذه التشكيلة التحول الهندسي الكبير الذي شهدته السيارات الفاخرة عبر عقود طويلة من التطوير والتصميم.

 سيارة "برويار" الوحيدة في العالم وإصدارات خاصة لا تُقدر بثمن

لا تقتصر المجموعة على الطرازات المخصصة للإنتاج التجاري، بل تحتوي أيضًا على نسخ فريدة صُنعت خصيصًا بطلب من مالك المجموعة ضمن برنامج التخصيص الحصري للشركة. وتبرز من بينها سيارة "برويار" (Brouillard) الفريدة من نوعها (One-Off)، والتي تم تطويرها بتصميم خاص من ألياف الكربون الخضراء ومستوحاة من الحصان المفضل للمؤسس إيتور بوجاتي.

وتحتفظ السيارة بمحرك W16 رباعي التوربو بقوة 1600 حصان، مع مقصورة داخلية مجهزة بأقمشة باريسية فاخرة ومقبض ناقل حركة كريستالي يحتوي على مجسم مصغر للحصان.

تكاليف صيانة خيالية وقيمة استثمارية تتجاوز عشرات الملايين

تتطلب صيانة هذه المجموعة أرقامًا مالية ضخمة للعمليات الدورية وحفظ المحركات في بيئات مخصصة ذات مناخ محكوم؛ حيث تتجاوز القيمة الاستثمارية لهذه التشكيلة عشرات الملايين من الدولارات نتيجة احتواء الصالة على نسخ خاصة مثل "مسترال" ونسخ السباقات النادرة. 

وتعد هذه المجموعة متحفًا حقيقيًا مغلقًا يجمع بين الفخامة التاريخية والقوة الميكانيكية، مما يجعلها المرجع الأول لمقتني السيارات الخارقة في العالم.

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