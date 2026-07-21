عودة إصدار أكسفورد.. ميني تطرح أرخص طرازاتها لعام 2027

كشفت شركة “ميني” عن إعادة إطلاق طراز “أوكسفورد إديشن” ضمن تشكيلة عام 2027 بأسعار تنافسية تبدأ من 25500 دولار أمريكي للنسخة ذات البابين، و26500 دولار أمريكي للنسخة ذات الـ 4 أبواب.

وتأتي هذه الخطوة لتقديم نقطة دخول منخفضة التكلفة لأسطول العلامة التجارية، حيث تنخفض أسعار هذه النسخة بمقدار يصل إلى 4000 دولار مقارنة بالفئات القياسية الأخرى.

ويعكس هذا التحديث سرعة استجابة الشركة للتغيرات المتسارعة في سوق السيارات العالمي، والذي بات يشهد تحديثات ومراجعات قائمة على أساس سنوي للحفاظ على الميزة التنافسية.

عودة الإصدار الاقتصادي بخيارات تصميم حصرية وألوان جديدة

يقدم إصدار أوكسفورد لعام 2027 حزمة من التحسينات والتجهيزات التصميمية المضافة دون أي تكلفة إضافية؛ حيث يتيح للمشترين الاختيار بين 3 ألوان خارجية حصرية هي الأصفر، والأزرق المعدني، والأبيض المعدني، مع سقف ومرايا جانبية باللون الأسود المتباين.

كما تم تزويد هذا الإصدار بعجلات رياضية جديدة قياس 18 بوصة ذات لونين ومجهزة بإطارات صيفية لإعطاء السيارة مظهرًا أكثر رياضية على الطرقات. ويحتفظ هذا الموديل بنفس المنظومة الميكانيكية المعتمدة في طرازات ميني كوبر الأساسية.

مقصورة رياضية وترقيات قياسية دون تكلفة إضافية

تتضمن التحديثات الداخلية لإصدار أوكسفورد مقاعد رياضية مريحة مكسوة بمزيج من القماش والألياف باللونين الرمادي والأزرق، بالإضافة إلى بطانة سقف داخلية باللون الداكن.

وتجمع هذه التجهيزات بين العملية واللمسات الأنيقة، مع توفير كافة التقنيات القياسية المتوفرة في طرازات ميني كوبر. وتسعى الشركة من خلال هذه الفئة إلى جذب شريحة واسعة من المستهلكين الراغبين في اقتناء سيارة مدمجة وفاخرة دون الحاجة لدفع مبالغ إضافية للفئات الأعلى تجهيزًا.

استقرار الأسعار القياسية وتحديثات عام 2027 الشاملة

حافظت ميني على ثبات الأسعار الأساسية لبقية تشكيلة طرازات ميني كوبر لعام 2027، مع تعديل رسوم الشحن والتسليم لتصبح 1350 دولارًا عبر كافة الفئات.

وشملت التحسينات العامة للموديلات الأخرى توفير خيارات تنجيد جديدة للفرش الداخلي، وإمكانية اختيار سقف ومرايا باللون الأبيض مجانًا على طرازات جون كوبر وركس (JCW)، إلى جانب إتاحة لمسات خارجية باللون الأسود اللامع لبعض الفئات.

وتتوفر كافة إصدارات أوكسفورد الجديدة للطلب حاليًا لدى الموزعين المعتمدين.