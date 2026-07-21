شاهد.. طرح سيارة تويوتا بريوس 2027 بمقصورة فاخرة

كشفت شركة “تويوتا” عن تحديثات موديل 2027 لسيارتها الشهيرة “بريوس” والنسخة الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV).

وحصلت السيارة على لمسات جمالية محدودة شملت خيار طلاء جديد باللون الأسود الداكن يسمى "Inked" لإضفاء مظهر أكثر غموضًا وشراسة.

كما أقرت الشركة زيادة سعرية طفيفة بلغت 205 دولارات أمريكية عبر جميع الفئات، لتسجل الفئة القياسية "بريوس LE" سعرًا يبدأ من 28755 دولارًا، بينما تبدأ النسخة الهجينة القابلة للشحن من 33980 دولارًا، دون تغير في رسوم الشحن والتسليم البالغة 1295 دولارًا.

تحسينات المقصورة ونظام التكييف المزدوج

المقصورة الداخلية لموديل 2027 حصلت على ترقية ملموسة لتعزيز مستوى الراحة؛ حيث أصبح نظام التحكم بالمناخ ثنائي المناطق (Dual-Zone HVAC) تجهيزًا قياسيًا في جميع الفئات والنسخ الهجينة.

ويدعم هذا النظام ضبط درجة الحرارة بشكل منفصل للسائق والراكب الأمامي لزيادة الرفاهية. وتستمر السيارة في تقديم شاشات الملتيميديا المتطورة بمقاسات تبدأ من 8 بوصات وحتى 12.3 بوصة في الفئات الأعلى، مع دعم أنظمة الربط اللاسلكي وشاحن الهواتف اللاسلكي وحزمة السلامة والأمان الذكية "تويوتا Safety Sense 3.0" بشكل قياسي لحماية الركاب.

ثبات المنظومة الميكانيكية والأداء المعتاد

تعتمد تويوتا بريوس 2027 على نفس محركات الجيل الخامس الهجين دون تغييرات ميكانيكية؛ حيث تأتي النسخة الهجينة بمحرك سعة 2.0 ليتر يتصل بمحركين كهربائيين ليولد قوة مجمعة تصل إلى 194 حصانًا لنظام الدفع الأمامي و196 حصانًا لنظام الدفع الكلي.

وتولد نسخة البلاغ إن هجين (PHEV) قوة 220 حصانًا، مع بطارية ليثيوم أيون بسعة 13.6 كيلوواط/ساعة تتيح قطع مسافة تصل إلى 70 كم (44 ميلًا) بالاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية.

وتحافظ السيارة على كفاءتها العالية في استهلاك الوقود بمتوسط يتجاوز 55 ميلًا لكل غالون.

موعد الوصول للأسواق وفرص الشراء

تستعد تويوتا لإطلاق موديل 2027 في صالات العرض المعتمدة خلال أواخر فصل الصيف الحالي، بينما تظل موديلات 2026 متاحة حاليًا للشراء.

ويرى خبراء السيارات أن التحديثات البسيطة قد تجعل موديلات 2026 خيارًا جذابًا للراغبين في توفير المبلغ الإضافي والاستفادة من العروض والخصومات المرتقبة على المخزون السابق.

وسيشكل خيار اللون الأسود الجديد وتجهيز التكييف المزدوج الإضافة الرئيسية لمن يرغب في اقتناء الموديل الجديد فور وصوله للموزعين.