نيسان ليف نيسمو 2027 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان ليف نيسمو موديل 2027، وتنتمي ليف نيسمو لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وزودت بحزمة هجومية وثبات ميكانيكي محسن.

سيارة نيسان ليف نيسمو موديل 2027 الجديدة

مواصفات نيسان ليف نيسمو موديل 2027

زودت سيارة نيسان ليف نيسمو موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل أعرض وأكثر انخفاضاً وتكتسب السيارة وقفة رياضية منخفضة بفضل الصدادات الأمامية والخلفية المحدثة والجناح الخلفي ذي المظهر الهجومي، وتتزين بالشعارات الشهيرة والخطوط الحمراء المميزة على الأعتاب السفلية والصدادات، وبها جنوط مقاس 19 بوصة مصنعة بالتعاون مع شركة Enkei.

سيارة نيسان ليف نيسمو موديل 2027 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان ليف نيسمو موديل 2027 بها، مقاعد ريكارو التي توفر ثبات ممتازاً لأجسام الركاب في المنعطفات السريعة وتوفر وزن أخف بحوالي 20 كجم، وبها عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد الصناعي مع ملمس مشابه لجلد النابا وتتوسطها علامة منتصف الساعة 12 باللون الأحمر.

سيارة نيسان ليف نيسمو موديل 2027 الجديدة

ويوجد بـ سيارة نيسان ليف نيسمو موديل 2027، لوحة عدادات رقمية برسومات جرافيك خاصة بشعار Nismo مع شارات حمراء تمتد على الكونسول الوسطي، وتم تزويد السيارة بنظام ممتصات صدمات مزود بصمامات تأرجحية مستعارة من طراز X-Trail Nismo، إلى جانب زنبرك وقضبان تثبيت ونظام توجيه أكثر صلابة، وتم ضبط استجابة دواسة التسارع لتكون أسرع وأكثر حادة عند اختيار النمط الرياضي.

محرك نيسان ليف نيسمو موديل 2027

سيارة نيسان ليف نيسمو موديل 2027 الجديدة

تحصل سيارة نيسان ليف نيسمو موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 52 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 174 حصان، وعزم دوران 345 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة نيسان ليف نيسمو موديل 2027 الجديدة

تستمد سيارة نيسان ليف نيسمو موديل 2027 قوتها من بطارية سعة 75 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 214 حصان، وعزم دوران 355 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .