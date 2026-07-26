أسعار مرسيدس مايباخ اس كلاس 2027 في السعودية

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027، وتنتمي مايباخ اس كلاس لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمتلك طابع أكثر فخامة وتميزاً.

مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027

محرك مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027 علي قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 621 حصان، وعزم دوران 777 نيوتن/متر .

مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027

وتستمد سيارة مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027 قوتها من محرك اخر 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وبها قوة 530 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع 0-100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية .

مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027

وتعمل مايباخ S580e بتقنية الهجين القابل للشحن (Plug-in Hybrid)، والتي تضمن كفاءة أعلى في استهلاك الوقود مع ميزة القيادة الهادئة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية الكاملة لمدى ممتاز.



مواصفات مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، باقة الليل الفريدة التي تأتي بفلسفة بصرية مغايرة تماماً للمظهر الكلاسيكي، ويحتل اللون الأسود المصقول مكان الكروم التقليدي اللامع في معظم تفاصيل السيارة، وبها شبك أمامي جديد بالكامل لعلامة مايباخ وأصبح أكبر بحوالي 20% مقارنة بالجيل السابق .

مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027 بها، أضواء أمامية بتصميم مجدد كلياً يتناغم بشكل رائع مع لمسات الذهب الوردي الأنيقة داخل شعار مايباخ، وبها مقدمة بشعار مرسيدس المضاء على غطاء المحرك، وتم تجهيز السيارة بجنوط سوداء مميزة مقاس 21 بوصه، وأعيد تصميم المصابيح الخلفية لتتماشى مع الهوية البصرية الأحدث لطرازات مرسيدس الأخرى، وبها خط باللون الأسود اللامع يمتد عبر الخلفية، وبها ناشر هواء خلفي، ومنافذ عادم أعيد تصميمها بعناية، وعند فتح الأبواب الكهربائية بالكامل والتي تدعم ميزة الإغلاق السلس (Soft-Close) عبر كبسة زر .

مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027 ، شاشة هايبر سكرين عملاقة مقاس 12.3 بوصه، وتتميز الشاشة المخصصة للمرافق الأمامي بخاصية الخصوصية وتتحول عند توقف السيارة إلى لوحة فنية (Art Gallery) قابلة للتخصيص.

سعر مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027

مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 845 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس مايباخ اس كلاس موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 133 ألف ريال سعودي .