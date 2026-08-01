قيادي بحركة فتح يشيد بجهود مصر التاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية

أشاد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" جمال عبيد اليوم السبت، بجهود مصر التاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية واستقلال وطنه.

وقال عبيد ـ في تصريح خاص لقناة ( القاهرة ) الاخبارية ـ إن مصر بذلت جهودا كبيرة على مدار سبع عقود متتالية حتى الإعلان عن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن تطلعه لفتح حوار وطني فلسطيني شامل على خلفية ما تم الاتفاق عليه في جولات الحوار السابقة التي تمت في القاهرة برعاية مصرية كريمة.

وأضاف "كلما سعينا لتحقيق التوافق الفلسطيني في مواجهة حرب الابادة التي ما زالت ترتكب بحق الشعب الفلسطيني اقتربنا من إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف شلال الدم".

ولفت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يتنصل من كل الالتزامات والاتفاقيات ، مضيفا أن رئيس وزراء اسرائيل بينامين نتنياهو يعمل بكل جهد ممكن للتنصل من الاستحقاقات المترتبة على الاعلان للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق .