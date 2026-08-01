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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برعاية محافظ أسوان.. "شارع الفن" يواصل فعالياته بميدان المحطة بعروض غنائية وإبداعية

شارع الفن
شارع الفن
محمد عبد الفتاح

تواصلت بميدان المحطة بأسوان فعاليات مبادرة "شارع الفن" التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن المشروع القومى للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، وذلك بالتعاون مع محافظة أسوان لنشر الفنون والإبداع فى الميادين العامة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الإنسان المصرى، وتعزيز دور الثقافة والفنون فى تنمية الوعى المجتمعى، ووفقاً لرؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وبرعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

عروض فنية وغنائية متميزة

تضمنت الفعاليات عرضاً فنياً لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة أسوان بقيادة رشا على، حيث قدمت باقة من الأغانى الوطنية والطربية التى لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، من بينها: "الحلوة دى قامت تعجن فى الفجرية"، "يا أغلى اسم فى الوجود"، "الهوا هوايا"، "مصر التى فى خاطرى"، "بسم الله"، "وطنى الأكبر"، "يا أحلى البلاد يا بلادى"، "حلوة بلادى السمرا"، و"صورة " .

مشاركة الفنانين وتفاعل جماهيرى

وشهدت الفعاليات أيضاً فقرة غنائية للفنان حسن أشرف، فيما قدم الفنان فتحى السعيد مجموعة من الأغنيات المميزة، منها "الحب خلانى"، "حبيبى أنا بهواك"، "ولعبنا الباتيناج"، و"على الكورنيش"، وسط أجواء فنية وتفاعل جماهيرى كبير عكس الإقبال المتزايد على فعاليات المبادرة.

ورش فنية لتنمية مواهب الأطفال

ونُفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، بحضور يوسف محمود مدير عام الفرع، وأحمد جمال مدير العلاقات العامة بمركز ومدينة أسوان، فيما اختتمت الفعاليات بورشة فنية للأطفال لتصميم تشكيلات بالكرتون، قدمتها الفنانة مى عبد الهادى، بهدف تنمية المهارات الإبداعية وإكتشاف المواهب الصغيرة .

فعاليات مستمرة طوال فصل الصيف

وتأتى مبادرة "شارع الفن" فى إطار خطة وزارة الثقافة ومحافظة أسوان لنشر الفنون فى الأماكن العامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى الأنشطة الثقافية، حيث تتواصل الفعاليات فى الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع طوال فصل الصيف، من خلال برنامج متنوع يضم العروض الفنية، والورش الإبداعية، ومسرح العرائس، واكتشاف المواهب.

وتعكس مبادرة "شارع الفن" بمحافظة أسوان حرص الدولة على نشر الثقافة والفنون فى المجتمع، وإتاحة الفرصة للمواطنين للإستمتاع بالفعاليات الإبداعية فى الميادين العامة، بما يسهم فى إكتشاف المواهب، وترسيخ الهوية الثقافية، وتحقيق مستهدفات بناء الإنسان المصرى، فى إطار رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

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