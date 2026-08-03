قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتراجع 4 درجات.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى الأحد
السعودية تسرع توطين صناعة السيارات الكهربائية .. 9.2 مليار ريال عائد اقتصادي متوقع
موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور
المعاش العابر للحدود وتأشيرة العودة السريعة.. مقترحات برلمانية لدعم المصريين بالخارج
حرب البيانات تشتعل.. الأهلي يتحدى والزمالك يرفض التهديد واتحاد الكرة يترقب| إيه الحكاية
مرصد القطامية الفلكي يطلق ورشة عمل لاستكشاف الأجسام الفضائية القريبة من الأرض
أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو
أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر
قطع الرأس.. ترامب يوجه تهديدًا غير مسبوق لإيران
فخور باختلافي | قصة عرفة أطول شاب مصري يواجه التنمر ويحلم بالعمل
رابطة الأندية: الجولة الأولى للدوري على 3 أيام.. والأهلي يبدأ 23 أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم الألم والأمل أفضل فيلم روائي طويل من مهرجان عمان السينمائي

فيلم نجوم الألم والأمل
فيلم نجوم الألم والأمل
محمد نبيل

شهدت العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم ختام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم، وقد منحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، جائزة أفضل فيلم لـ نجوم الأمل والألم للمخرج سيريل عريس.
 

وضمت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة العربية:

خلف أشجار النخيل، إخراج مريم بن مبارك – المغرب.
رقية، إخراج يانيس كوسّيم – الجزائر.
شكوى رقم 713317، إخراج ياسر شفيعي – مصر.
المستعمرة، إخراج محمد رشاد – مصر.
ملكة القطن، إخراج سوزانا ميرغني – السودان.
مملكة القصب، إخراج حسن هادي – العراق.
نجوم الأمل والألم، إخراج سيريل عريس – لبنان.
وين ياخدنا الريح، إخراج آمال قلاتي– تونس.

لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل:

جوانا حاجي توما: تشكّل المخرجة اللبنانية إلى جانب شريكها خليل جريج، ثنائياً فنياً وسينمائياً.  من أبرز أعمالهما “بدي شوف” و”دفاتر مايا”.

خالد عبدالله: ممثل وناشط مصري-بريطاني متعدد المواهب، اشتهر بأدواره في أعمال بارزة مثل “ذا كراون” و”آخر أيام المدينة” و”عدّاء الطائرة الورقية”.

طارق الناصر: ملحّن وموزع موسيقي أردني يعدّ من أبرز الموسيقيين في العالم العربي، له طابع خاص في صناعة الموسيقى التصويرية لعدد من أهم الأعمال الدرامية العربية، منها “نهاية رجل شجاع” و”ملوك الطوائف” و”الملك فاروق” و”أخوة التراب”.

هند صبري: تُعدّ من أبرز نجوم العالم العربي، وقد بنت الممثلة التونسية مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من 50 عملاً في السينما والتلفزيون. استهلّت مشوارها الفني في الرابعة عشرة من عمرها بفيلم “صمت القصور” ومن أبرز أعمالها “بنات ألفة”، الفيلم الوثائقي الذي ترشّح لجائزة الأوسكار.
 

برنامج المهرجان
ويقدم برنامج مهرجان عمان هذا العام أفلاماً مختارة بعناية من الروائي العربي الطويل والوثائقي الطويل والروائي القصير، إلى جانب أفلام روائية طويلة غير عربية جرى انتقاؤها من بين ما يناهز 900 عملا مقدما.


وتعكس هذه الأعمال طيفاً واسعاً من الرؤى الفنّية والمقاربات السينمائية، وتتيح للجمهور الأردني مشاهدة أفلام قد لا تصل إلى الشاشات التجارية المحلية، إضافةً إلى برنامج واسع من الأنشطة الصناعية والفعاليات المخصّصة لصنّاع السينما.


ويستضيف المهرجان مخرجين وممثلين ومنتجين ونقّاداً وخبراء دوليين، مانحاً مساحة فريدة للحوار حول السينما المعاصرة وللاطلاع على أصوات جديدة استثنائية من العالم العربي وخارجه.

عمان نجوم الأمل والألم سيريل عريس مهرجان عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

المتهمين

فى زيارة لأقاربها.. الداخلية تكشف سبب وجود ضابطة شرطة فى مشاجرة المطرية

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

المتهم

استأجر قاعة محكمة.. إحالة عاطل انتحل صفة قاضي للمحاكمة الجنائية

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

لميس الحديدي

الكوميديان عمر الجمل: درست السياحة والفنادق لكن كل تجاربي العملية قادتني إلى المسرح والكوميديا

ولاء الشريف

ولاء الشريف: بدأت بسيدنا السيد.. وحلمي أمثل مع منى زكي وأحمد عز

لميس الحديدى

لميس الحديدى : الفارق بين زلزالى 1992 واليوم يعكس حجم التطور فى البنية التحتية

بالصور

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

أحدث 5 سيارت suv قدمت في السوق المصري

سيارت suv
سيارت suv
سيارت suv

فيديو

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد