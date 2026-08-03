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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مساء اليوم، أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك خلال احتفالية بمسرح مدرسة السعيدية.

وفي مستهل الحفل قدَّم محافظ الجيزة خالص تهانيه القلبية لأبنائه الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية والجيزة، معربا عن سعادته الكبيرة بتكريم المتفوقين باعتباره تقليدًا سنويًّا تحرص عليه المحافظة لتشجيعهم على مواصلة التميز.
 
ووجه المحافظ الشكر لأولياء الأمور على جهودهم في توفير الظروف الملائمة ودعم أبنائهم للوصول إلى هذا المستوى العلمي المشرف، مؤكدًا اعتزازه بما حققه أبناء الجيزة من نتائج مشرفة تعكس المستوى العلمي المتميز لطلاب المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لسنوات من الاجتهاد والمثابرة ويؤكد أن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان هو الطريق الحقيقي لصناعة أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية مقدمًا التهنئة لأسر الطلاب تقديرًا لدورهم في توفير البيئة الداعمة لأبنائهم حتى الوصول إلى هذا المستوى المتميز.

وتضمنت قائمة أوائل الجمهورية من أبناء محافظة الجيزة:  
(طلاب الدمج)
 * محمد عبدالله محمد حمزة – مدرسة يوسف السباعي الثانوية بنين – إدارة العجوزة.
 * يوسف خالد عبدالعزيز السيد – مدرسة الأورمان الثانوية بنين – إدارة الدقي.

أوائل الشعبة الأدبية:
 * جومانه حسام باهي الجمال – مدرسة الأورمان الجديدة – إدارة الهرم.
 * نغم ياسر محمد بكري – مدرسة حمزة بن عبدالمطلب – إدارة بولاق الدكرور.
 * عمر مصطفى عمر حنفي حسين – مدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية لغات – إدارة أكتوبر.
 * كريم محمد محيي الدين بكر – مدرسة الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين – إدارة الهرم.
* مازن أحمد عبدالحميد مصطفى – مدرسة دار الهدى الرسمية لغات – إدارة أوسيم.

أوائل الشعبة العلمية (رياضيات):
* حسناء عمرو سعد أحمد محروس – مدرسة الحوامدية الثانوية بنات – إدارة الحوامدية.
* يحيى السيد أحمد زيدان – مدرسة المستقبل الثانوية – إدارة الهرم.

أوائل الشعبة العلمية (علوم):
* محمد أحمد كريم محمد عبدالهادي – مدرسة رويال هاوس لغات ثانوي – إدارة أبو النمرس.
* سمية موسى إبراهيم عبدالرحيم – مدرسة الشيخة جواهر الثانوية بنات – إدارة بولاق الدكرور.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مديرية تعليم الجيزة

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