مصرع شخص في مشاجرة بسبب خلافات عمل أمام مستشفى المبرة بالزقازيق

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بطعنة نافذة إثر مشاجرة نشبت بينه وبين اخر يعمل بائع سندوتشات بسبب خلافات عمل أمام مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطاراً يفيد وقوع مشاجرة أمام مستشفى المبرة بدائرة قسم ثان الزقازيق، أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص بإصابة بالغة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى سمير عيد، 30 عامًا، ويعمل في مجال تصوير الاوراق أمام مستشفى المبرة.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات عمل نشبت بين المجني عليه وأحد الأشخاص، الذي يمتلك منفذًا لبيع الشاي والسندوتشات بجوار محل عمله، وتطورت إلى مشادة كلامية أعقبها مشاجرة، سدد خلالها المتهم طعنة نافذة للمجني عليه وتم نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، بينما تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.