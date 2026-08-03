محافظ الإسكندرية : التحفظ على 1246 حالة إشغال وغلق 34 منشأة مخالفة

قاد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، أمس حملة ميدانية موسعة، وذلك لمتابعة مستوى الانضباط بالشوارع والميادين، والتأكد من إزالة جميع المخالفات، ورفع كفاءة المظهر الحضاري بمختلف أنحاء المدينة. جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود عيسى السكرتير العام المساعد، ورؤساء أحياء المنتزه أول، والمنتزه ثان، ووسط، ووحدة التدخل السريع، وجهاز تجميل المدينة، وإدارة الرصد بالمحافظة، وشركة نهضة مصر.

وشملت الجولة المرور على عدد من المحاور والشوارع الرئيسية، منها: طريق الكورنيش، وشارع جمال عبد الناصر، وشارع أطلس، وشارع خالد بن الوليد، وشارع محمد نجيب، وشارع البكباشي العيسوي، ومنطقة مسجد سيدي بشر، وشارع مصطفى كامل، وشارع القاهرة، وشارع البلاستيك، ومزلقان فيكتوريا، وشارع ملك حفني قبلي، وشارع البخت المتفرع من شارع فؤاد.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد (1246) حالة إشغال متنوعة، في إطار فرض الانضباط وإزالة جميع أشكال التعديات التي تعوق حركة المواطنين.كما تم غلق وتشميع عدد (34) منشأة مخالفة لاشتراطات التراخيص ومتعدية على حرم الطريق العام و مخالفة للاشتراطات البيئية.