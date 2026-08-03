قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعات القادمة حاسمة .. الأمم المتحدة : 10% من سكان غزة على حافة المجاعة
وصلت 100 جنيه .. زيادة رسوم خدمة العملاء في فواتير الكهرباء
رحل ساجدا .. قصة وفاة المسن رزق رجب داخل مسجد بقرية البقاشين في القليوبية
فاتورة الكهرباء .. الأسعار الجديدة ورابط الاستعلام وطرق السداد
نتنياهو : خلافات مع ترامب لا أخفيها للاتفاق الأخير في غزة
استجابة للإقبال .. زيادة أراضي بيت الوطن إلى 15.5 ألف | والإعداد للمرحلة الثالثة من بيتك في مصر
ترامب : نجري محادثات مع إيران .. وهذه فرصتها الأخيرة لإبرام اتفاق
5 أندية تختار ستاد القاهرة لاستضافة مبارياتها في الدوري الممتاز
إنفانتينو يفقد دعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
تراجع الذهب مستمر .. والخسارة تصل إلى 390 جنيها
أحمد موسى: الرئيس السيسي يضع الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة.. ومستعدين لأي أزمة
إطلاق وثيقة ادخارية رقمية للمصريين بالخارج بالعملتين المحلية والأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية : التحفظ على 1246 حالة إشغال وغلق 34 منشأة مخالفة

حملات مكبرة بالإسكندرية
حملات مكبرة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

قاد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، أمس حملة ميدانية موسعة، وذلك لمتابعة مستوى الانضباط بالشوارع والميادين، والتأكد من إزالة جميع المخالفات، ورفع كفاءة المظهر الحضاري بمختلف أنحاء المدينة. جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود عيسى السكرتير العام المساعد، ورؤساء أحياء المنتزه أول، والمنتزه ثان، ووسط، ووحدة التدخل السريع، وجهاز تجميل المدينة، وإدارة الرصد بالمحافظة، وشركة نهضة مصر.

وشملت الجولة المرور على عدد من المحاور والشوارع الرئيسية، منها: طريق الكورنيش، وشارع جمال عبد الناصر، وشارع أطلس، وشارع خالد بن الوليد، وشارع محمد نجيب، وشارع البكباشي العيسوي، ومنطقة مسجد سيدي بشر، وشارع مصطفى كامل، وشارع القاهرة، وشارع البلاستيك، ومزلقان فيكتوريا، وشارع ملك حفني قبلي، وشارع البخت المتفرع من شارع فؤاد.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد (1246) حالة إشغال متنوعة، في إطار فرض الانضباط وإزالة جميع أشكال التعديات التي تعوق حركة المواطنين.كما تم غلق وتشميع عدد (34) منشأة مخالفة لاشتراطات التراخيص ومتعدية على حرم الطريق العام و مخالفة للاشتراطات البيئية.

الإسكندرية محافظة الاسكندرية ايمن عطية حملات كورنيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

أرشيفية

لماذا حذرت الهواتف بعض المصريين من الزلزال.. خبير يكشف السر

المتهمين

فى زيارة لأقاربها.. الداخلية تكشف سبب وجود ضابطة شرطة فى مشاجرة المطرية

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يستعد لإجراء قرعة الدوري الممتاز .. و5 جولات تسبق معسكر المنتخب في سبتمبر

سيف الدين الجزيري

الونش يوجه رسالة لـ الجزيري بعد رحيله عن الزمالك

محمود كهربا

كهربا في أحدث جلسة تصوير

بالصور

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

أحدث 5 سيارت suv قدمت في السوق المصري

سيارت suv
سيارت suv
سيارت suv

افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة
أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة
أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة

بدء عزاء والدة المخرج عثمان أبو لبن بمسجد الصديق في مساكن شيراتون

عثمان أبو لبن
عثمان أبو لبن
عثمان أبو لبن

فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

حمدي المرغني

حمدي الميرغني يفاجئ الجمهور بخبر الانفصال.. رسالة غامضة تختفي بعد دقائق

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد