عضو خارجية الشيوخ : قضايا المرأة المصرية بالخارج على رأس الأولويات

أكدت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، على تميز أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بمساندة ودعم بعضهم بعضاً في مختلف الظروف، متعهدة بمتابعة كافة المقترحات والتحديات التي تقابل المرأة المصرية في الخارج، والتي طرحتها عدد من المشاركات في المؤتمر.

وشددت النائبة يوستينا رامي، خلال كلمتها في جلسة تحت عنوان "مجلسي النواب والشيوخ والمصريين بالخارج"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج التى تتواصل بالقاهرة، على أهمية وضع وتحديث استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع مختلف قضايا وأزمات المصريين بالخارج، مؤكدة ضرورة تعزيز التواصل المستمر مع المرأة المصرية في دول العالم المختلفة، والاستفادة من خبراتهن وعقولهن المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات.

تعزيز التواصل مع سيدات الجاليات والاستفادة من خبراتهن

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل رصيداً ثرياً وقوة ناعمة حقيقية لمصر يمكن الاستفادة منها على كافة الأصعدة، لافتة إلى أن المؤتمر شهد حماساً واضحة ورغبة صادقة لدى المشاركين في هذه النسخة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.