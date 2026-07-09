بعد إلغاء طرد بالوجون.. البيت الأبيض يهاجم ستارمر بعد تدخله في قرارات الفيفا

قال مسؤول البيت الأبيض الأول المعني بكأس العالم إن تدخل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن موعد انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا كان "أكثر فظاعة" بكثير من ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفيفا بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها فولارين بالوجون.

وأيد رئيس الوزراء البريطاني مساعي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمنع الفيفا من تقديم موعد انطلاق المباراة في مكسيكو سيتي من الساعة السادسة مساءً إلى الثانية عشرة ظهرًا، وهي خطوة كانت ستُقلّص استعدادات إنجلترا لمباراة دور الـ16 التي ستُقام على ارتفاع شاهق.

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم، إن هذا التدخل كان أكثر أهمية من اتصال الرئيس ترامب بنظيره في الفيفا، جياني إنفانتينو، مطالبًا بمراجعة قرار طرد بالوجون، والذي تم تعليق إيقاف المهاجم الأمريكي لاحقًا من قبل لجنة الانضباط في الفيفا.

قال جولياني لإذاعة تايمز: "أرى أن تدخل ستارمر أمرٌ بالغ الخطورة، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن سبب تقديم موعد المباراة كان وفاة ثلاثة مكسيكيين بعد مباراة دور الـ32 (الفوز على الإكوادور) بسبب تأخر الوقت وتدفق أكثر من مليون مكسيكي إلى وسط المدينة".

وأضاف: "كانت المناقشات تدور حول سلامة الأرواح. أعتقد أن هذا هو محور النقاش، وليس أداء الملعب. أحد التدخلين يتعلق بسلامة الأرواح، والآخر يتعلق بأداء الملعب. أعتقد أن الفرق واضحٌ تمامًا بينهما".

واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتهامات بالتدخل السياسي - وهو أمرٌ محظورٌ تمامًا بموجب لوائحه - فيما يتعلق بقضية بالوغون، حيث أصدر إنفانتينو بيانًا يؤكد فيه استقلالية لجان منظمته.

سعى المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، رداً على سؤال وُجّه إليه يوم الثلاثاء، إلى التمييز بين الحادثتين، قائلاً: "أوضح رئيس الوزراء دعمه للمطالب التي قدمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن الآثار العملية لتغيير جدول المباريات المقترح على استعدادات الفريق.