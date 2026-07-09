ترامب: لم أحسم بعد إعادة تركيا إلى برنامج "إف-35"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن إعادة تركيا إلى برنامج المقاتلات "إف-35"، مشيدا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومؤكدا أنه قدم للولايات المتحدة "مساعدات بطرق عديدة".

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، وذلك بعد يوم من إعلانه أن إدارته سترفع العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وردا على سؤال بشأن إعادة أنقرة إلى برنامج "إف-35"، قال ترامب إنه لم يحسم قراره بعد.

وفي المقابل، تجنب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإجابة بشكل مباشر عن سؤال بشأن مستقبل منظومة "إس-400"، مكتفيا بالقول: "ترقبوا".