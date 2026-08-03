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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنفانتينو يسعى للحصول على دعم ترامب .. تفاصيل

إنفانتينو
إنفانتينو
مجدي سلامة

قالت صحيفة نيويورك بوست اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة إن إنفانتينو سعى للحصول على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة أن إنفانتينو حاول مرارا الاتصال بترامب هاتفيا دون جدوى منذ فشل المقترح يوم الجمعة، وأن رئيس الفيفا شعر بأنه "معزول" بسبب سيل من الانتقادات الإعلامية.

انتقادات إنفانتينو

ويواجه إنفانتينو انتقادات غير مسبوقة بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) فقدانهما الثقة في قيادته.

ولم يؤكد اليويفا، الذي قاد ردود الفعل الغاضبة على خطط إنفانتينو ورحب بقرار إلغائها، التقارير الإعلامية التي تفيد بأنه كان يستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيفا بشأن هذه القضية.

وقال اليويفا إنه أصدر أمرا بحفظ الوثائق، وهو ما يمنع إتلاف رسائل البريد الإلكتروني أو الملفات أو البيانات عندما يُتوقع إجراء تحقيق.

وأعلن إنفانتينو في أبريل عزمه الترشح لإعادة انتخابه لولاية رابعة في رئاسة الفيفا. ومنذ أن تولى المنصب خلفا لسيب بلاتر في عام 2016، أعيد انتخاب السويسري مرتين بالتزكية، وبدا أنه يسيطر على المنظمة.

ورغم أن إعادة انتخابه للفترة من 2027 إلى 2031 كانت تبدو إجراء شكليا، قال خبراء لرويترز إن تداعيات فشل الاقتراح كشفت عن استياء بين أعضاء الفيفا، وهو ما قد يعقد موقفه قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة في مارس المقبل في المغرب.

إنفانتينو ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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