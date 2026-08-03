قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الفلكية : تسجيل 8 توابع لزلزال اليوم .. والوضع طبيعي
أزمة سبتة تتفاقم .. الاستخبارات الإسبانية : المغرب سمح بحدوث اختراق الحدود
ما حكم الدعاء على الظالم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 44 سفينة .. وتعطيل اثنتين في الحصار على إيران
البحوث الفلكية : زلزال اليوم بقوة 5.5 ريختر .. وقيادات الدولة تابعت الموقف فورًا
بعد وفاة شقيقه .. إلغاء العرض الخاص لفيلم محمد هنيدي الجواهرجي
الخنوس على رادار البريميرليج .. وشتوتجارت يتمسك بنجمه بمقابل مالي ضخم
«نزلت أجري زي ما حصل من 34 سنة».. أحمد موسى يروي لحظة شعوره بالزلزال
غياب مفاجئ لـ حمزة عبد الكريم في تدريب برشلونة .. وفليك يغيّر خططه
قرار عاجل بحبس المتهمين في فيديو انتحال صفة قاضٍ وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية
إذا استيقظت على زلزال .. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
فينيسيوس يطالب بـ20 مليون يورو ومزايا إضافية لتجديد عقده مع ريال مدريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صربيا والسويد يسحبان الثقة منه.. اتساع دائرة معارضي إعادة انتخاب إنفانتينو

إنفانتينو
إنفانتينو
حسام الحارتي

اتسعت دائرة معارضي إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما أعلن الاتحادان الصربي والسويدي سحب دعمهما لترشّحه لولاية جديدة.

يأتي ذلك وسط توقعات بانضمام اتحادات أخرى خلال الفترة المقبلة قبل انتخابات رئاسة الفيفا المقررة خلال كونغرس الاتحاد الدولي المنتظر في المغرب شهر مارس المقبل حيث يتطلّع إنفانتينو للاستمرار في منصبه لولاية جديدة.

وقد سحبت الاتحادات الوطنية لكرة القدم في صربيا والسويد وويلز، اليوم الاثنين، دعمها لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) ومن المتوقع أن يحذو الاتحاد الإنجليزي حذوها.

واشتدت ردود الفعل السلبية ضد رئيس الفيفا في أعقاب فشل خطته لبيع حصة في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وتراجع الفيفا يوم الجمعة عن خطته الطموحة، التي كانت تهدف إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص عن طريق بيع حصة تبلغ حوالي 20 بالمئة في كيان جديد يشرف على المسابقات من بينها كأس العالم، بعد مقاومة شرسة من أصحاب المصلحة.

وقال الاتحاد الصربي للعبة في بيان: "سحب الاتحاد الصربي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو لولاية جديدة كرئيس للفيفا، نذكّر بأننا قدمنا دعمنا للسيد إنفانتينو في 25 مايو من هذا العام في رسالة كتابية، ولكن بعد مراجعة دقيقة للأحداث التي ألحقت، في الفترة الأخيرة، ضررا جسيما بصورة وسمعة كل من الفيفا ورئيسها، فإن هذا هو القرار المنطقي والعقلاني الوحيد".

رد فعل السويد 

وقال الاتحاد السويدي في بيان: "في اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة عقد يوم الاثنين، قرر الاتحاد السويدي لكرة القدم عدم دعم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في الانتخابات المقبلة".

وأضاف: "ويأتي هذا بعد تقييم طويل الأمد للتطورات داخل الفيفا وقيادة المنظمة، ويستند القرار إلى أوجه القصور المتكررة في الحوكمة والشفافية والإدارة، مما يعني أن الثقة في قيادة جياني إنفانتينو لم تعد موجودة".

وفي وقت سابق، أصبحت ويلز أول اتحاد وطني يسحب رسميا دعمه لإنفانتينو.

وقال الاتحاد المحلي للعبة في بيان: "يؤكد الاتحاد الويلزي لكرة القدم سحب دعمه لترشيح السيد جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا للفيفا للفترة من 2027 إلى 2031".

وتابع: “إن الإخفاقات الأخيرة في مجالات الحوكمة الرشيدة والإجراءات والقيادة والقيم والتعامل مع أصحاب المصلحة والتواصل وحسن التقدير أوصلتنا إلى قناعة بأن السيد إنفانتينو فقد ثقة الاتحاد الويلزي لكرة القدم للاستمرار على رأس كرة القدم العالمية، إن عدم إعطاء الأولوية لمصالح كرة القدم هو إخفاق لا يمكننا قبوله”.

جاني إنفانتينو الاتحادان الصربي والسويدي إنفانتينو رئاسة الفيفا انتخابات رئاسة الفيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

أرشيفية

لماذا حذرت الهواتف بعض المصريين من الزلزال.. خبير يكشف السر

ترشيحاتنا

الجلاش بالبسطرمة

طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة في الفرن

ميريهان حسين

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان لافت

المشاجرة

سحل وضرب أمام الجميع.. شاب يعتدي على زوجين مسنين وسط الشارع في المنوفية

بالصور

إذا استيقظت على زلزال .. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء

إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء

رسميا .. قرار صيني يحظر تقنية مقابض الأبواب الخفية بدءا من 2027‏

مقابض الأبواب الخفية
مقابض الأبواب الخفية
مقابض الأبواب الخفية

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. وأخصائية تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

فيديو

حمدي المرغني

حمدي الميرغني يفاجئ الجمهور بخبر الانفصال.. رسالة غامضة تختفي بعد دقائق

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد