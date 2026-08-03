حريق ضخم يضرب شرق هولندا.. إجلاء 300 سائح مع تصاعد الدخان قرب الحدود الألمانية

أفادت خدمات الطوارئ باندلاع حريق في شرق هولندا، بالقرب من الحدود الألمانية، وأُرسلت فرق الإطفاء إلى محمية دي روسمولين الطبيعية قرب قرية أوستروم للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره.

وتصاعدت أعمدة دخان كثيفة فوق المنطقة الواقعة بين فينلو ونيجميخن وتم إخلاء مخيم يضم نحو 300 سائح بسبب تلوث الهواء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وتوقفت خدمات القطارات بين نيجميخن وفينراي مؤقتًا نظرًا لعمل فرق الإطفاء على طول خطوط السكك الحديدية.

وأنشأت فرق الإطفاء حاجزًا ناريًا في الغابة، ونشر الجيش الهولندي مروحية إطفاء.

وفي سياق متصل، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لدعم اليونان في مكافحة حرائق الغابات التي لا تزال مستعرة في غرب منطقة أتيكا.

وأضاف خريستودوليدس، حسبما أوردت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، "نراقب بألم الدمار الذي يلحق بمناطق مختلفة في اليونان جراء الحرائق المميتة التي اندلعت في الأيام الأخيرة، معبًرا عن بالغ حزنه إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق.

وأكد أن رئيس خدمة الإطفاء في قبرص ومنسق الحماية المدنية الوطني المؤقت، نيكوس لونجينوس، على اتصال مستمر مع الحكومة اليونانية، وأن بلاده تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة في عمليات إخماد الحرائق في حال طُلب منها ذلك.