قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع البصل وتراجع الطماطم .. أسعار الخضراوات اليوم الأحد 2-8-2026 في الأسواق
اليابان تعتزم الإعلان عن تدخل مشترك مع الولايات المتحدة لدعم الين لأول مرة منذ 15 عامًا
كلمة رئيس الوزراء خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة
انقلاب ميكروباص ونجاة الركاب على طريق كفر داوود السادات بالمنوفية
إعلان حالة الطوارئ في واشنطن مع اتساع حرائق الغابات واجتياحها ربع مليون فدان
شركة مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن منطقة رواج بالبياضية لإجراء أعمال ربط خط جديد
رابط التقديم في مدارس stem للمتفوقين 2027 .. سجل الآن هنا
انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمحافظات المصرية
إنجاز مصري.. مجلس المطارات الدولي يختار القاهرة لاستضافة مقره لإقليم أفريقيا
جماهير طرابزون التركي تسجد في الشوارع لينضم محمد صلاح للفريق
الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى سبتة مع تصاعد أزمة المهاجرين
موندو ديبورتيفو: حمزة عبد الكريم جزء من مشروع برشلونة للمستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من الآثار السلبية لدخان حرائق الغابات وخطرها الصحي

دخان حرائق الغابات
دخان حرائق الغابات
أ ش أ

حذرت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته حديثاً، من الآثار السلبية لدخان حرائق الغابات وخطرها الصحي، مشيرة إلى أن الحرائق الهائلة التي شهدتها أوروبا ومناطق أخرى هذا الصيف هي تذكير بأن أخطار حرائق الغابات لا تقتصر على النيران، وإنما تشمل أيضا الدخان الذي يؤثر على الأشخاص الذين يعيشون بعيدا عن موقع الحريق نفسه.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية ـ وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ يتكون دخان حرائق الغابات من خليط معقد من الغازات والجسيمات الدقيقة للغاية، التي تنبعث عند احتراق الأشجار والنباتات والمباني وغيرها من المواد. وعندما تمتد الحرائق إلى المناطق الحضرية أو الصناعية، يزداد خطر انبعاث مواد سامة إضافية.

وأكدت الصحة العالمية، أن الجسيمات الدقيقة تعد من أبرز مصادر القلق، إذ يمكنها التغلغل عميقا داخل الرئتين والوصول إلى مجرى الدم. وقد يعاني الأشخاص المعرضون لها من السعال، وتهيج العينين والحلق، والصداع، وضيق التنفس. أما الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة، مثل الربو وأمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب، فقد يؤدي تعرضهم للدخان – حتى وإن كان مصدره بعيدا – إلى تفاقم أعراضهم، وقد يستدعي ذلك في الحالات الشديدة دخول المستشفى والحصول على رعاية طارئة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يتأثر الجميع بدخان الحرائق بالقدر نفسه. فرئات الرضع والأطفال الصغار لا تزال في طور النمو، بينما قد يكون كبار السن أقل قدرة على تحمل الهواء الملوث. كما تواجه النساء الحوامل وبعض الأشخاص ذوي الإعاقة مخاطر أكبر.

ويُعد الأشخاص الذين يعيشون في مساكن يصعب حمايتها من تسرب الدخان، أو من لا مأوى لهم، أكثر عرضة أيضا للتأثر. كما يتعرض أفراد فرق الطوارئ لمستويات مرتفعة من الدخان أثناء عملهم بالقرب من الحرائق، بينما يتأثر العاملون في الأماكن المفتوحة بتلوث الهواء على مسافات متفاوتة من موقع الحريق.

وأشارت الصحة العالمية إلى أنه رغم أن كثيرا من حرائق الغابات تنجم عن الإهمال – مثل إلقاء أعقاب السجائر أو إشعال حفلات الشواء أو ترك الزجاج المكسور الذي قد يركز أشعة الشمس، أو حتى بفعل الحرائق المتعمدة – فإن تغير المناخ وأنماط إدارة الأراضي يفاقمان الظروف التي تساعد على انتشارها.

فارتفاع درجات الحرارة، وموجات الحر الطويلة، وتغير أنماط هطول الأمطار، وتكرار فترات الجفاف، وجفاف الغطاء النباتي، كلها عوامل تجعل اندلاع الحرائق وانتشارها أكثر احتمالا.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن حرائق الغابات أو دخانها لا يعترفان بالحدود. وحتى إذا كان الحريق بعيدا، فإن حماية الصحة تتطلب متابعة التحذيرات المتعلقة بجودة الهواء.

وتقول "دوروتا ياروسينسكا" من المركز الأوروبي للبيئة وتغير المناخ والصحة التابع لمنظمة الصحة العالمية: "عندما تندلع حرائق غابات في منطقتك، حتى وإن كانت على مسافة بعيدة، فاتبع تعليمات السلطات المحلية، لأنها تمتلك أحدث المعلومات من الميدان. وإذا كنت تشم رائحة الدخان، فهذا يعني أنه موجود في الهواء الذي تتنفسه، وينبغي أن تقلل من تعرضك له، خاصة إذا كنت من الفئات الأكثر عرضة للخطر. وحتى إذا لم تشم رائحة الدخان، فقد تظهر عليك أعراض، كما يمكن أن يتغير اتجاه الحرائق فجأة مع تغير الرياح، لذا احرص على متابعة التحديثات".

ووفقاً للصحة العالمية، فإنه أثناء فترات انتشار الدخان الكثيف، من المهم الحد من التعرض للجسيمات الدقيقة الناتجة عن حرائق الغابات، وذلك من خلال: اتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية والجهات المختصة. تقليل الأنشطة التي تُمارس في الهواء الطلق. الحفاظ على جودة الهواء داخل المنازل والحد من تسرب دخان الحرائق إليها. اللجوء إلى أماكن يتوفر فيها هواء أنقى كلما أمكن. الانتباه إلى الأعراض المحتملة الناجمة عن التعرض لدخان حرائق الغابات، وطلب الرعاية الطبية عند الضرورة.

منظمة الصحة العالمية الآثار السلبية دخان حرائق الغابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير

شاهد.. الفرح تحول لمأتم.. صغير يتسبب في انقلاب أتوبيس ودهس المارة بطنطا

تنسيق الجامعات 2026

اليوم.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

أحمد موسى

الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

ترشيحاتنا

عز الدين أوناحي

نجم منتخب المغرب يدخل حسابات برشلونة بـ 25 مليون يورو

بوعدي

ليل الفرنسي يرد على أنباء اقتراب بوعدي من مانشستر سيتي

محمد صلاح

تقارير تركية: تطورات جديدة تقرب محمد صلاح من طرابزون سبور

بالصور

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة.. وصفة شهية بخطوات سهلة

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد