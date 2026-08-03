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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فصله من الشغل .. القبض على المتهم بقتل مدير مدرسة بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عامل بالتعدى على مدير إحدى المدارس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض ما أدى لوفاته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى من الأهالى بقيام عامل بالتعدى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض على مدير إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم داخل المدرسة (خالية من الطلاب) مما أدى لوفاته.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عامل سابق بالمدرسة المشار إليها) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لإعتقاده تسبب المجنى عليه فى ترك العمل بالمدرسة منذ ثلاثة سنوات ونقلة لمدرسة أخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

الأجهزة الأمنية سلاح أبيض المدارس

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