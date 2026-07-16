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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غير مطابق للمواصفات.. هيئة الدواء تسحب تشغيلة لأشهر علاج لارتجاع المريء

المريء
المريء
عبدالصمد ماهر

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا من تشغيلة مغشوشة من مستحضر دوائي يحمل اسم «Perloc 40 mg Lyophilized powder for reconstitution for I.V infusion/injection»

وقالت  الهيئة أن التشغيلات تحمل «255201»ومسجل علي الابواب تاريخ انتهاء  11/2028 .

واوضحت هيئة الدواء ، أن سبب سحب التشغيلة  لكـــون التشغيلة الموضحة بعاليه من المستحضر قد صدر لها عدم مطابقة من معامل ،هيئة الدواء المصرية .

 سبب سحب التشغيلة

وقررت هيئة الدواء وقف تداول و ضبط التشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة ، و في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

الجدير بالذكر أن الدواء المذكور  يعمل  على تقليل كمية الأحماض التي تفرزها المعدة؛ من خلال تعطيل المرحلة الأخيرة من عملية إنتاج الحمض، مما يساعد على تخفيف حموضة وحرقة المعدة، وبالتالي المساعدة على التئام وتعافي بطانة المعدة من التهيج والتقرحات 

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