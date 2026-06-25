لمن يعاني من القولون العصبي.. هيئة الدواء تسحب تشغيلة عقارا شهيرا من الأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها حمل رقم 62 لسنة 2026، من علاج شهير لعلاج القولون والانتفاخات.

وقالت هيئة الدواء المصرية في تحذيرها إن الدواء يحمل اسم «COLOVERIN-D 30 film Coated Tablets» تشغيلة رقم « A251035» المُستخدم لعلاج متلازمة القولون العصبي، وتقلصات الجهاز الهضمي، وتحد من تطبل وغازات البطن.

سبب السحب

وأوضحت هيئة الدواء أن “سبب السحب بعد رصد تداول عبوات مجهولة المصدر من الصنف الموضح بعاليه، وذلك بناءً على ما ورد إلينا من صاحبة المستحضر”، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرار وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر.

وتابعت هيئة الدواء أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى، يتم الرجوع

إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكترونى الخاص

بالهيئة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا تنطبق علي تداول المستحضر بشكل عام.