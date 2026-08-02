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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد رفع الأسعار.. كيفية دفع فاتورة الكهرباء

بعد رفع الاسعار..كيفية دفع فاتورة الكهرباء
بعد رفع الاسعار..كيفية دفع فاتورة الكهرباء
محمد غالي

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026، في ظل التوسع الذي تشهده وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تقديم الخدمات الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات سداد الفواتير الشهرية وتوفير الوقت والجهد على المشتركين، دون الحاجة إلى زيارة مقار شركات توزيع الكهرباء.

دفع فاتورة الكهرباء

دفع فاتورة الكهرباء

وتتيح الوزارة العديد من الوسائل الإلكترونية التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية وسدادها بسهولة وأمان، سواء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو عبر المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع المختلفة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء

يمكن للمشتركين سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.
الضغط على خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء.
تحديد المحافظة التابع لها العداد.
إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام، ثم كتابة اسم المشترك.
الضغط على زر "استعلام" لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة.
اختيار وسيلة الدفع المناسبة من بين الوسائل المتاحة، ثم استكمال عملية السداد إلكترونيا.

دفع فاتورة الكهرباء

وسائل سداد فاتورة الكهرباء 2026

وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا كبيرا من وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمواطنين اختيار الوسيلة الأنسب لهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)، من خلال أكثر من 10 آلاف ماكينة منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء، الذي يتيح الاستعلام عن الفواتير وسدادها مباشرة.
منافذ شركات التحصيل الإلكتروني، والتي يزيد عددها على 60 ألف منفذ، من بينها مكاتب البريد، ومصاري، وBee، وأمان، وغيرها.
نقاط تحصيل فوري، والتي يصل عددها إلى نحو 120 ألف نقطة منتشرة في جميع المحافظات.

الدفع عبر المحافظ الإلكترونية

كما يمكن للمواطنين سداد فواتير الكهرباء من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك، ومن أبرزها:

محفظة البنك الأهلي المصري.
محفظة بنك مصر.
محفظة البنك التجاري الدولي (CIB).
محفظة بنك الإسكندرية.
محفظة بنك أبوظبي الأول.
إلى جانب المحافظ الإلكترونية التي توفرها بنوك أخرى.

الدفع من خلال محافظ شركات الاتصالات

وتتيح شركات الاتصالات العاملة في مصر إمكانية سداد فاتورة الكهرباء عبر المحافظ الإلكترونية الخاصة بها، وتشمل:

Vodafone Cash.
Etisalat Cash.
Orange Money.
WE Pay.

تطبيقات الدفع الإلكتروني

ويمكن أيضا سداد الفواتير باستخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني، وفي مقدمتها تطبيق MyFawry، الذي يتيح للمستخدمين دفع الفواتير بسرعة وأمان عبر الهواتف الذكية.

دفع فاتورة الكهرباء

خدمات رقمية لتسهيل السداد

تأتي هذه الخدمات في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في منظومة الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل إجراءات سداد الفواتير، وتقليل الزحام داخل مقار شركات الكهرباء، إلى جانب ضمان سرعة إتمام عمليات الدفع وتجنب التأخر في السداد، بما يحافظ على استمرارية الخدمة دون انقطاع.

وتواصل الوزارة تطوير خدماتها الرقمية وإضافة المزيد من وسائل الدفع والتحصيل، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير حلول إلكترونية آمنة وسريعة تلبي احتياجات المشتركين في مختلف أنحاء الجمهورية.

زيادة بمتوسط 12% لباقي الشرائح

في المقابل، شملت الزيادة جميع الشرائح الأخرى بمتوسط يبلغ نحو 12%، مع اختلاف قيمة الزيادة حسب حجم الاستهلاك، بما يحقق عدالة توزيع الدعم ويوجه الجزء الأكبر منه إلى الشرائح الأقل استهلاكا.

و الزيادة جاءت بعد مراجعة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل والصيانة والالتزامات المالية لقطاع الكهرباء.

الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا

تسعير الخدمات الكهربائية أن الدولة تتحمل سنويا نحو 100 مليار جنيه، تمثل الفارق بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والتعريفة التي يسددها المواطنون.

وهذا الدعم يعكس استمرار التزام الدولة بحماية المواطنين من تحمل التكلفة الفعلية بالكامل، خاصة في الشرائح منخفضة ومتوسطة الاستهلاك.

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

نسب الدعم وفقا للاستهلاك

قيمة الدعم تختلف باختلاف حجم الاستهلاك، حيث يتحمل المواطن نحو 25% فقط من التكلفة الفعلية عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة باقي القيمة.

وترتفع مساهمة المواطن تدريجيا مع زيادة الاستهلاك، لتصل إلى نحو 30% عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، و42% عند 200 كيلووات/ساعة، و49% عند 300 كيلووات/ساعة.

كما يتحمل المواطن نحو 54% من التكلفة عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، و59% عند 500 كيلووات/ساعة، و62% عند 600 كيلووات/ساعة، في حين تستمر الدولة في تحمل الجزء المتبقي من التكلفة.

والمشتركين الذين يتراوح استهلاكهم بين 700 و1000 كيلووات/ساعة يتحملون نحو 88% من التكلفة الفعلية، بينما يتحمل أصحاب الاستهلاك البالغ 2000 كيلووات/ساعة التكلفة الكاملة دون أي دعم.

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وجاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية بعد تطبيق الزيادة على النحو التالي:

الشريحة الأولى (0–50 كيلووات/ساعة): 68 قرشا(دون زيادة).
الشريحة الثانية (51–100 كيلووات/ساعة): 87.36 قرشابدلا من 78 قرشا.
الشريحة الثالثة (101–200 كيلووات/ساعة): 1.064 جنيهبدلا من 95 قرشا.
الشريحة الرابعة (201–350 كيلووات/ساعة): 1.736 جنيهبدلا من 1.55 جنيه.
الشريحة الخامسة (351–650 كيلووات/ساعة): 2.184 جنيهبدلا من 1.95 جنيه.
الشريحة السادسة (651–1000 كيلووات/ساعة): 2.352 جنيهبدلا من 2.10 جنيه.
الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة): 2.89 جنيهبدلا من 2.58 جنيه.


 

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