مؤشرات تنسيق 2026 علمي علوم ورياضة.. الحد الأدنى لكليات الطب والهندسة والصيدلة والتمريض 2025

تزايدت عمليات البحث من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق الكليات 2026، عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

مؤشرات تنسيق 2026 علمي علوم ورياضة

ويسعى الطلاب إلى الاسترشاد بنتيجة تنسيق العام الماضي 2025 للتعرف على الكليات المتوقع الالتحاق بها، في ظل تقارب المجاميع والشرائح بين العامين.

وتعد مؤشرات تنسيق العام الماضي مرجعا استرشاديا فقط، إذ تخضع الحدود الدنيا للقبول هذا العام لعدة عوامل، من بينها نسب النجاح، وأعداد الطلاب، والطاقة الاستيعابية للكليات، وعدد الراغبين في الالتحاق بكل قطاع.

مؤشرات تنسيق 2026 علمي علوم ورياضة

مؤشرات تنسيق الكليات 2026 وفقا لتنسيق 2025

جاءت الحدود الدنيا لأبرز الكليات في تنسيق الثانوية العامة 2025، والتي يسترشد بها طلاب المرحلة الأولى هذا العام، على النحو التالي:

الطب البشري (طب أسوان): 298 درجة بنسبة 93.13%.

طب الأسنان (طب أسنان بني سويف): 296.5 درجة بنسبة 92.66%.

العلاج الطبيعي (علاج طبيعي السويس): 294.5 درجة بنسبة 92.03%.

الصيدلة (صيدلة الوادي الجديد): 294 درجة بنسبة 91.88%.

الطب البيطري (طب بيطري مطروح): 277.5 درجة بنسبة 86.72%.

الهندسة (هندسة الوادي الجديد): 287.5 درجة بنسبة 89.84%.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي (الأقصر): 269.5 درجة بنسبة 84.22%.

التمريض (تمريض بني سويف): 273 درجة بنسبة 85.31%.

العلوم (علوم الوادي الجديد): 252 درجة بنسبة 78.75%.

الزراعة (زراعة الوادي الجديد): 205.5 درجة بنسبة 64.22%.

الإعلام (إعلام بني سويف): 255.5 درجة بنسبة 79.84%.

الاقتصاد والعلوم السياسية (بني سويف): 256 درجة بنسبة 80%.

الألسن (الأقصر): 244.5 درجة بنسبة 76.41%.

التجارة (جنوب الوادي): 225 درجة بنسبة 70.31%.

الحقوق (سوهاج): 196.5 درجة بنسبة 61.41%.

الآداب (سوهاج): 196.5 درجة بنسبة 61.41%.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم، وجاءت كالتالي:

النظام الحديث

شعبة علمي علوم

الحد الأدنى: 292 درجة.

النسبة المئوية: 91.25%.

شعبة علمي رياضيات

الحد الأدنى: 275.5 درجة.

النسبة المئوية: 86.09%.

الشعبة الأدبية

الحد الأدنى: 229 درجة.

النسبة المئوية: 71.56%.

النظام القديم

شعبة علمي علوم

الحد الأدنى: 369 درجة بنسبة 90%.

شعبة علمي رياضيات

الحد الأدنى: 347 درجة بنسبة 84.63%.

الشعبة الأدبية

الحد الأدنى: 270 درجة بنسبة 65.85%.

موعد بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026

أكدت وزارة التعليم العالي أن تسجيل رغبات المرحلة الأولى يبدأ اعتبارا من الأربعاء 5 أغسطس 2026 ويستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ولمدة خمسة أيام متتالية.

وأوضحت الوزارة أن أعمال التنسيق تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في منظومة التعليم العالي، وزيادة أعداد الجامعات والبرامج الأكاديمية الحديثة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2026

يتم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، كما تتيح الجامعات الحكومية معامل الحاسب الآلي لاستقبال الطلاب يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، في حين يمكن للطلاب التسجيل من أي مكان على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل أو تعديل الرغبات سيكون في تمام الساعة السابعة مساء من اليوم الأخير للمرحلة الأولى.

خطوات تسجيل الرغبات

حددت وزارة التعليم العالي عددا من الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام عملية التسجيل، وتشمل:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل جميع الرغبات المتاحة بحد أقصى 75 رغبة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

مراجعة الرغبات قبل حفظها.

طباعة إيصال التسجيل أو الاحتفاظ بنسخة إلكترونية.

قواعد ترتيب الرغبات

أوضحت الوزارة أن الطالب يستطيع ترتيب رغباته وفقا لقطاعات التخصص أو الجامعات، مع ضرورة الالتزام بالتوزيع الجغرافي، واختيار كليات النطاق الجغرافي الأول قبل الانتقال إلى النطاقات التالية.

كما شددت على أن كل قسم أو برنامج داخل الكلية يعد رغبة مستقلة، وأن النظام يسمح بتعديل الرغبات أكثر من مرة طوال فترة المرحلة، على أن يتم اعتماد آخر تعديل فقط قبل غلق موقع التنسيق.

مؤشرات تنسيق 2026 علمي علوم ورياضة

مزايا التنسيق الإلكتروني

توفر منظومة التنسيق الإلكتروني العديد من المزايا التي تسهل إجراءات التقديم، أبرزها:

إمكانية تسجيل الرغبات من أي مكان.

تعديل الرغبات طوال فترة المرحلة.

تقليل أخطاء إدخال البيانات.

سهولة مراجعة وطباعة استمارة الرغبات.

إعلان نتيجة التنسيق إلكترونيا فور اعتمادها.

تعليمات مهمة لطلاب المرحلة الأولى

وناشدت وزارة التعليم العالي طلاب المرحلة الأولى بضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات لضمان تسجيل الرغبات بصورة صحيحة، أبرزها كتابة جميع الرغبات المتاحة، ومراجعة ترتيبها جيدا قبل الحفظ، والالتزام بالتوزيع الجغرافي، إلى جانب الاطلاع على الأقسام والبرامج المختلفة داخل الكليات، واختيار الرغبات بما يتوافق مع ميول الطالب وقدراته، مع الاستفادة من آراء الأسرة والمتخصصين قبل اتخاذ القرار النهائي.