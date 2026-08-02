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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مليون جنيه غرامة.. عقوبة الامتناع عن إصدار فاتورة الشراء وفقًا للقانون

غرامة
غرامة
أميرة خلف

ألزم قانون حماية المستهلك البائع أو مقدم الخدمة بتسليم المستهلك فاتورة أو إيصالًا يثبت عملية الشراء، باعتبارها حقًا أصيلًا للمستهلك ووسيلة لضمان حقوقه في الاستبدال أو الاسترجاع أو تقديم الشكاوى.

ووضع القانون عقوبات رادعة بحق المخالفين، قد تصل إلى غرامة مليون جنيه في بعض الحالات، بهدف تعزيز الانضباط في الأسواق، ومكافحة التهرب، وحماية حقوق المستهلكين.

ونصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

١ - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

٢ - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

٣ - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

٤ - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

٥ - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

٦ - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

٧ - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

٨ - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

٩ - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

١٠ - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.


  عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثانية) من هذا القانون.

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