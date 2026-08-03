إعلان قائمة منتخب مصر للناشئين المشاركة في بطولة الأفروباسكت 2026

أعلن رفيق يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين لكرة السلة تحت 18 عامًا، القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة الأفروباسكت 2026، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، وذلك بعد تأهل الفراعنة إلى النهائيات.

وضمت قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا، هم: رامي مجدي، بيجاد مصطفى، مصطفى تامر، حسين يوسف، عمر إيهاب، سيف حماد، محمد خالد، بلال صهيب، زين الدين أحمد، أسعد قيدار، أحمد أسامة، ومحمد غندور.

ويدخل منتخب مصر منافسات البطولة بطموحات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على اللقب القاري، في ظل الاستعدادات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.

وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبًا، من بينها منتخب مصر، الذي تأهل إلى النهائيات، بعدما حل وصيفًا في بطولة تصفيات المنطقة الخامسة، التي أقيمت مؤخرًا على صالة ستاد القاهرة الدولي.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر للناشئين في المجموعة الأولى رفقة منتخبات كوت ديفوار "البلد المضيف"، تشاد، ونيجيريا.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد بين المجموعات الثلاث، على أن يتأهل أفضل ثمانية منتخبات في دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي، حيث سيتم تصنيف كل من الفرق التي تحتل صدارة كل مجموعة من المركز الأول إلى الثالث، والفرق التي تحتل المركز الثاني في كل مجموعة من المركز الرابع إلى السادس، وأفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من المركز السابع إلى الثامن، وذلك بناءً على عدد الانتصارات وفارق الأهداف.

وبناءً على ذلك، تصبح مواجهات دور الثمانية في بطولة الأفروباسكت للناشئين على النحو التالي:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس