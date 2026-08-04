رئيس المنطقة الأزهرية بالجيزة: تفوق طلابنا نتيجة عمل منظم وتوجيهات قيادات الأزهر |شاهد

​أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن تحقيق الطلاب والطالبات من الثانوية الأزهرية لمراتب متقدمة وأصبحوا من بين الأوائل على مستوى الجمهورية لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء ثمرة لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ووكيل الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية منذ بداية العام الدراسي.

وذلك على هامش الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمسرح مدرسة السعيدية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والطلاب المتميزين من أبناء المحافظة، تقديرا لما حققوه من تفوق دراسي ونتائج متميزة أهلتهم ليكونوا ضمن أوائل الجمهورية.

​وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، أن العمل بدأ منذ اليوم الأول للعام الدراسي بالتركيز على أبنائنا الطلاب وتذليل كافة الصعاب التي واجهتهم، مع إيجاد حلول عملية لأي مشكلات لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة.

​وأشار الشهاوي، إلى أن جهود الطلاب وأسرهم أثمرت عن تحصيل مجاميع مرتفعة وتفوق ملحوظ، مشيداً بالعمل المستمر لقيادات الأزهر الشريف على مدار الساعة.

​كما أثنى الدكتور عبد الناصر شهاوي، على المستوى المنظم للامتحانات هذا العام، مشيراً إلى أنها تميزت بالهدوء والانضباط والاستقرار، مع الحفاظ الكامل على سرية الأسئلة؛ حيث لم تسجل غرفة العمليات المركزية على مستوى الجمهورية أي حالة تسريب أو ما يعكر صفو الامتحانات، مما مكن الطلاب من نيل التفوق بمجهودهم الفعلي.