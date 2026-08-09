تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن

يستمر استقرار سعر الدولار علي مستوي البنوك المصرية دون تغيير مع أول تعاملات اليوم الأحد 9-8-2026 .

البنوك تعود للعمل

من المقرر أن تبدأ البنوك المصرية عملها خلال الساعات القلائل المقبلة، بعد انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية والتي قررها البنك المركزي المصري قبل يومين.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر الدولار استقراراً مع تداولات اليوم على مستوى فروع 36 بنكا حكومياً وخاصًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وأظهر سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقرارًا ليسجل 49.72 جنيها للشراء و 49.85 جنيها للبيع.

سجل سعر أقل دولار 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 49.69 جنيها للشراء و 49.79 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني، التعمير والإسكان".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.74 جنيها للشراء و 49.84 جنيهًا للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، نكست"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 49.67 جنيهًا للشراء و 49.86 جنيهاً للبيع في بنك سايب.

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 49.79 جنيها للشراء و 49.89 جنيها للبيع في بنكي قناة السويس و مصرف أبوظبي الإسلامي.