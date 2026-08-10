نقيب المحامين ينعى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر

ينعى الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ببالغ الحزن والأسى، السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، الذي وافته المنية في القاهرة، بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة وطنه وقضيته العادلة.

ويتقدم نقيب المحامين، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وأسرة الفقيد وذويه، وأعضاء سفارة دولة فلسطين لدى مصر، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور عبدالحليم علام أن رحيل السفير دياب اللوح يمثل خسارة كبيرة للدبلوماسية الفلسطينية وللعمل العربي المشترك، مشيدًا بما قدمه الراحل من نموذج مشرف في الإخلاص والتفاني في أداء واجبه الوطني، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل.