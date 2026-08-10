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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المحامين ينعى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر

نقيب المحامين
نقيب المحامين

ينعى الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ببالغ الحزن والأسى، السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، الذي وافته المنية في القاهرة، بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة وطنه وقضيته العادلة.

ويتقدم نقيب المحامين، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وأسرة الفقيد وذويه، وأعضاء سفارة دولة فلسطين لدى مصر، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور عبدالحليم علام أن رحيل السفير دياب اللوح يمثل خسارة كبيرة للدبلوماسية الفلسطينية وللعمل العربي المشترك، مشيدًا بما قدمه الراحل من نموذج مشرف في الإخلاص والتفاني في أداء واجبه الوطني، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل.

عبدالحليم علام المحامين المحامين العرب فلسطين مسيرة وطنية سفير دولة فلسطين

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