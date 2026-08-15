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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع صغيرة وإصابة 6 آخرين إثر اصطدام سيارة بعمود كهرباء في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

لقيت صغيرة مصرعها، وأصيب 6 أشخاص آخرون، اليوم السبت، إثر حادث اصطدام سيارة «تمناية» بعمود كهرباء، على طريق دمنهور - شبراخيت، أمام قرية دربك بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الواقعة، وتبين اصطدام سيارة «تمناية» بعمود كهرباء على جانب الطريق، ما أسفر عن وفاة صغيرة وإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين وجثمان الصغيرة إلى مستشفى دمنهور التعليمي، حيث تبين وفاة آلاء أحمد ممدوح، 12 عامًا، مقيمة بقرية شرنوب، متأثرة بإصابتها بنزيف حاد في المخ، وذلك عقب وصولها إلى المستشفى، وتم إيداع جثمانها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أصيب في الحادث؛ إسراء شحاتة أبو عطيوة، 30 عامًا، بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وأحمد عبد المنعم محمد، 47 عامًا، بأعراض ما بعد الارتجاج، وربيع صبري كامل، 24 عامًا، بكسر بالذراع الأيسر وسحجات متفرقة، وروان صبري كامل، 24 عامًا، بكسر بالذراع الأيسر وسحجات متفرقة.

وشملت الإصابات أيضًا أحمد عبد الله رزق، 18 عامًا، بكدمة في الساق اليسرى وسحجات متفرقة، وابتسام محمد عبد الرحمن، 35 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من قرية شرنوب، باستثناء الأخيرة المقيمة بمدينة دمنهور.

وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما رفعت الجهات المختصة آثار الحادث من الطريق، وجرى تأمين موقع عمود الكهرباء وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

البحيرة محافظة البحيرة حادث تصادم اسعاف مصرع و إصابة

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