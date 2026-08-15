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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. العملات الأجنبية سعر الدولار واليورو الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه مع منتصف تعاملات مساء اليوم، السبت 15-8-2026.

 

سعر العملات الأجنبية

وبلغ متوسط سعر العملات الأجنبية على مستوى السوق الرسمية بالتوازي مع استمرار تعطل العمل في البنوك منذ الخميس الماضي.

العملات الأجنبية

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 50.21 جنيه للشراء و50.135 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 57.92 جنيه للشراء و58.09 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 67.74 جنيه للشراء و67.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 36.01 جنيه للشراء و36.13 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.74 جنيه للشراء و7.77 جنيه للبيع.

 

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي إلى 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الكرون السويدي 

وصل سعر الكرون السويدي إلى 5.25 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 61.84 جنيه للشراء و62.02 جنيه للبيع.

 

سعر الـ100 ين ياباني

ووصل سعر الـ100 ين ياباني إلى 31.51 جنيه للشراء و31.6 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الأسترالي 

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 35.4 جنيه للشراء و35.53 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.44 جنيه للشراء و7.46 جنيه للبيع.

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