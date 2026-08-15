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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: نعمل على تذليل المعوقات أمام العربية للتصنيع لرفع التراكمات بأرض دفرة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعاً مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع، بحضور خالد العرفي السكرتير العام المساعد ،لمناقشة مستجدات أعمال رفع التراكمات التاريخية من القمامة بالأرض المجاورة لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية دفرة بمركز طنطا، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة وشركاء التنمية، حيث تجاوزت الكميات التي تم رفعها من الموقع حتى الآن 52 ألفًا و630.3 طنًا، مع استمرار الأعمال لرفع باقي التراكمات وإخلاء الأرض.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تتابع تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة، وتعمل على تذليل المعوقات بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والجهات المعنية، بما يضمن استمرار العمل بالمعدلات المطلوبة والانتهاء من رفع التراكمات، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة والتعامل مع التراكمات التاريخية بالمحافظة، وتحسين الوضع البيئي بالمنطقة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن استكمال رفع التراكمات وإخلاء الأرض يمثل خطوة مهمة ضمن خطة تطوير منظومة إدارة وتدوير المخلفات بالمحافظة، تمهيدًا للاستفادة من الموقع في إنشاء المصنع الجديد، مؤكدًا استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لدفع الأعمال وإنجاز المستهدف، بما يدعم جهود المحافظة في تطوير المنظومة وتحقيق أفضل استفادة من المخلفات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي مصنع دفرة التراكمات دفرة طنطا

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