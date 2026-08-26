ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثانية.. بيراميدز يتصدر والأهلي وصيفًا

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية من المسابقة، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي، بعدما حقق الفريقان الفوز في الجولة الافتتاحية.

وتنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بمشاركة 20 فريقًا، وسط منافسة مبكرة على صدارة جدول الترتيب.

وتشهد مباريات اليوم إقامة 3 مواجهات، حيث يلتقي سموحة مع بترول أسيوط في الخامسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب، في مواجهة تجمع بين الفريق السكندري وبترول أسيوط الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز.

وفي الثامنة مساءً، يلتقي بتروجت مع طلائع الجيش على استاد السويس الجديد، بينما يستضيف البنك الأهلي نظيره الزمالك على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويسعى الزمالك لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري، وتحقيق فوزه الأول في المسابقة، بينما يبحث البنك الأهلي عن حصد أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد قبل إنطلاق الجولة الثانية كالتالي:

1- بيراميدز – 3 نقاط

2- الأهلي – 3 نقاط

3- القناة – 3 نقاط

4- أبو قير للأسمدة – 3 نقاط

5- المصري – 3 نقاط

6- طلائع الجيش – 3 نقاط

7- بترول أسيوط – نقطة واحدة

8- الجونة – نقطة واحدة

9- مودرن سبورت – نقطة واحدة

10- منتخب السويس – نقطة واحدة

11- الاتحاد السكندري – نقطة واحدة

12- وادي دجلة – نقطة واحدة

13- زد – نقطة واحدة

14- الزمالك – نقطة واحدة

15- الشرقية إنبي – بدون نقاط

16- سيراميكا كليوباترا – بدون نقاط

17- المقاولون العرب – بدون نقاط

18- البنك الأهلي – بدون نقاط

19- سموحة – بدون نقاط

20- غزل المحلة – بدون نقاط