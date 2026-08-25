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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقوبات الجولة (1) من المرحلة الأولى للدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري
حسام الحارتي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من المرحلة الأولى للدوري، وذلك طبقًا للائحة المسابقات، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2026-2027.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة وادي دجلة وزد أف سي:

توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

توقيع غرامة مالية على فريق زد أف سي قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مباراة أبو قير والبنك الأهلي:

توقيع غرامة مالية على فريق أبو قير قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مباراة سيراميكا كليوباترا والقناة:

إيقاف مؤمن أحمد محمد، لاعب فريق القناة، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.

مباراة الأهلي والشرقية إنبي:

توقيع غرامة مالية على أشرف بن شرقي، لاعب فريق الأهلي، قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب عدم إجراء مقابلة تليفزيونية بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

منع محمد عصام حسين، المدير الفني لفريق الشرقية إنبي، من مرافقة الفريق أربع مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري ORA لموسم 2026-2027، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية الجولة الأولى

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