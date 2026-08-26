روما تستضيف مفاوضات لبنان وإسرائيل في سبتمبر

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة روما خلال سبتمبر المقبل، في إطار المساعي الرامية إلى دعم الاستقرار وخفض التوتر في المنطقة.

وقال تاياني، خلال مشاركته في فعاليات ملتقى ريميني، إن استضافة المفاوضات تمثل مساهمة إيطالية في جهود بناء السلام في لبنان، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار هناك سينعكس بصورة إيجابية على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأكد الوزير الإيطالي دعم بلاده بقوة للمفاوضات بين الجانبين، مشيرًا إلى الاتصالات التي أجراها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن هذا الملف.

كما شدد تاياني على استمرار الدعم الإيطالي للقوات المسلحة اللبنانية، من خلال مهمة التدريب الثنائية، مؤكدًا رغبة روما في الحفاظ على التزامها تجاه لبنان حتى بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» المقرر بنهاية العام الجاري.