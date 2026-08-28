البنوك الكندية بين أداء استثنائي ومخاوف من بلوغ الذروة

تظهر البنوك الكندية بوادر ضعف بعد فترة طويلة من التفوق اللافت، ما يثير تساؤلات حول قدرة أسهمها على مواصلة الصعود.

فمنذ الأول من أبريل 2025 وحتى 26 أغسطس 2026، حققت البنوك الكندية عائداً مذهلاً بلغ 85%، متفوقة على مؤشر ستاندارد أند بورز/تي إس إكس بنسبة 37%، وفق بيانات "بلومبرج".

وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بأرباح متينة واهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب الذين رأوا في البنوك الكندية أداة استثمارية جذابة في اقتصاد يعتمد على السلع الأساسية.

لكن قبل إعلان نتائج الربع الثالث، بدأت البنوك تتراجع نسبياً مع قلق المستثمرين من أن الصعود كان سريعاً ومبالغاً فيه. ورغم أن البنوك الست الكبرى أعلنت هذا الأسبوع نتائج قوية وتجاوزت توقعات الأرباح، فإن التقييمات الحالية تبدو مرتفعة للغاية. فقد ارتفع مضاعف الربحية من أقل من 10 في أواخر 2023 إلى 17.4 حالياً، وهو مستوى أعلى بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 11.8 خلال العقدين الماضيين.

ويرى محللون أن استمرار الأداء القوي ممكن إذا واصلت البنوك تجاوز التوقعات، لكن أي تباطؤ في الأرباح قد يدفع مضاعف الربحية للعودة إلى مستوياته الطبيعية. كما أن عوامل الدعم الخارجية قد تنقلب، خصوصاً إذا تراجعت أسعار السلع أو استمرت التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، ما قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى تقليص تعرضهم للسوق الكندية.