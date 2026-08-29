وزير العمل: إلزام كل من يعمل لديه 10 عمال فأكثر بوضع لائحة خاصة لمنشأته

أكد حسن رداد وزير العمل ان قانون العمل أقر بعد سنوات عديدة من العمل عليه واليوم نجتمع للإعلان عن القرارات التنفيذية للقانون وهي مكمل لابد منه وضرورية لتنظيم أحكام العمل داخل منشآات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزير العمل للإعلان عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح الوزير ان القانون يلزم الشركات من يعمل بها 10 عمال فأكثر بتعليق لوائحها الخاصة بشكل واضح ومميز مشيرا إلى القانون يهدف إلى الحفاظ على بيئة عمل لائقة العمال والحفاظ على أدوات الانتاج.

وأشار الوزير أن كل منشآة لها قواعدها الخاصة لذلك أرتأينا عدم وضع لائحة تنفيذية وإنما نماذج استرشادية تكون مرنة وفقا لآلية كل قطاع أو طبيعة عمل.