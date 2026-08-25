أحمد الشرقاوي لأوائل الثانوية الأزهرية: أنتم ثمار رسالة تجمع بين العلم والدين والأخلاق

قال د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل وكيل الأزهر، إن الأزهر الشريف يفخر بأبنائه المتفوقين من أوائل الثانوية الأزهرية في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، مؤكدًا أن هذا التفوق ثمرة للرعاية المستمرة التي يوليها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للعلم وطلابه، ودعمه الدائم لمسيرة التميز والتفوق.

كلمة الدكتور أحمد الشرقاوي لأوائل الثانوية الأزهرية

وأضاف « الشرقاوي»، خلال احتفالية الأزهر الشريف لتكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، أن الهدف الحقيقي من التعليم والتعلم لا يقتصر على تحصيل المعرفة، وإنما يمتد إلى الحفاظ على منظومة الأخلاق والقيم التي جاء بها الدين الإسلامي.

وأوضح فضيلته أن رسالة التعليم في الأزهر هي رسالة أخلاقية ودينية ومجتمعية في آنٍ واحد، ولا تنفصل عن الدين، مؤكدًا أن بناء الإنسان علميًا وأخلاقيًا هو جوهر الرسالة التي يحملها الأزهر الشريف.

وأشار فضيلته إلى أن الوصول إلى التفوق والتميز يحتاج إلى همة عالية ومجاهدة ومثابرة، معربًا عن ثقته في أبناء الأزهر وقدرتهم على مواصلة طريق العلم والفهم، وحمل رسالة الأزهر بما يليق بمكانته ودوره في خدمة الدين والمجتمع.