محمود صديق يستقبل رئيس جامعة القاهرة لبحث التعاون العلمي بين الجانبين

استقبل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

محمود صديق يستقبل رئيس جامعة القاهرة لبحث التعاون العلمي

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس جامعة الأزهر بالدكتور محمد سامي، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة التي تجسد أواصر التعاون بين الجانبين. كما قدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة إلى الدكتور محمود صديق؛ لصدور قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتكليفه قائمًا بعمل رئيس جامعة الأزهر، متمنيًا له التوفيق والسداد، واستكمال مسيرة النهضة والتقدم.

من جهته أعرب رئيس جامعة القاهرة عن تقديره لجامعة الأزهر ودورها العلمي والتنويري في نشر رسالة الإسلام الوسطية عبر مناهجها المعتبرة، مشيدًا في الوقت ذاته بما تشهده الجامعة من تقدم مستمر في التصنيفات العالمية، بما يؤكد مكانتها القوية بين الجامعات محليًّا ودوليًّا.

بدوره أكد رئيس جامعة الأزهر عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين جامعتي الأزهر والقاهرة، معربًا عن تفاؤله بما ستشهده الجامعتان من تعاون مثمر وجاد خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الجانبان سبل التعاون العلمي المشترك؛ ومنها: توسيع آفاق الشراكة المؤسسية، وتنفيذ برامج ومشروعات علمية مشتركة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بالتصنيفات الدولية لكلا الجامعتين.

حضر اللقاء نواب رئيس جامعة الأزهر ومنهم الدكتور رمضان الصاوي، نائب الوجه البحري، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب فرع البنات وشئون الوافدين، والدكتور سيد بكري، نائب شئون التعليم والطلاب.