قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة 38 وأسوان 44.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وغطاء الشبورة غدا الأربعاء
ماذا يفعل الزوج إذا تعرض لاعتداء من زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
حزب جديد يهز اليمين الإسرائيلي.. ورئيسه يعلن: الهجرة هي الحل في غزة
إندونيسيا تستعد لاستقبال أول حاملة طائرات في تاريخها تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة
تصل لـ 44 بالجنوب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد انخفاض الحرارة
حبس إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة 4 أيام على ذمة التحقيقات
أيمن عبدالغني لأوائل الثانوية الأزهرية: اجعلوا تفوقكم بداية لمسيرة من العطاء وخدمة الوطن
مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه
الخارجية: مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام
الأهلي يعلن قبول اعتذار سعد شلبي
وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
الأوقاف تعلن نتيجة امتحانات طلاب الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن | اعرفها الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محمود صديق يستقبل رئيس جامعة القاهرة لبحث التعاون العلمي بين الجانبين

محمود صديق يستقبل رئيس جامعة القاهرة
محمود صديق يستقبل رئيس جامعة القاهرة
محمد شحتة

استقبل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

محمود صديق يستقبل رئيس جامعة القاهرة لبحث التعاون العلمي

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس جامعة الأزهر بالدكتور محمد سامي، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة التي تجسد أواصر التعاون بين الجانبين. كما قدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة إلى الدكتور محمود صديق؛ لصدور قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتكليفه قائمًا بعمل رئيس جامعة الأزهر، متمنيًا له التوفيق والسداد، واستكمال مسيرة النهضة والتقدم.

من جهته أعرب رئيس جامعة القاهرة عن تقديره لجامعة الأزهر ودورها العلمي والتنويري في نشر رسالة الإسلام الوسطية عبر مناهجها المعتبرة، مشيدًا في الوقت ذاته بما تشهده الجامعة من تقدم مستمر في التصنيفات العالمية، بما يؤكد مكانتها القوية بين الجامعات محليًّا ودوليًّا.

بدوره أكد رئيس جامعة الأزهر عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين جامعتي الأزهر والقاهرة، معربًا عن تفاؤله بما ستشهده الجامعتان من تعاون مثمر وجاد خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الجانبان سبل التعاون العلمي المشترك؛ ومنها: توسيع آفاق الشراكة المؤسسية، وتنفيذ برامج ومشروعات علمية مشتركة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بالتصنيفات الدولية لكلا الجامعتين.

حضر اللقاء نواب رئيس جامعة الأزهر ومنهم الدكتور رمضان الصاوي، نائب الوجه البحري، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب فرع البنات وشئون الوافدين، والدكتور سيد بكري، نائب شئون التعليم والطلاب.

رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر محمود صديق يستقبل رئيس جامعة القاهرة لبحث التعاون العلمي رئيس جامعة القاهرة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

حسام وابراهيم حسن

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

إسماعيل دولار

دفاع إسماعيل دولار يكشف مفاجأة في واقعة البلطجة وفرض السيطرة بالمقطم

ترشيحاتنا

تكييف السيارة

قبل ما تدمره.. 7 عادات خاطئة تضعف تكييف سيارتك في الصيف

الذكاء الاصطناعي للسيارات

كيف تجعل الذكاء الاصطناعي يساعدك في شراء سيارة؟

فولكس فاجن توكان 2027

فولكس فاجن تكشف عن السيارة "توكان" الجديدة للطرق الوعرة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد