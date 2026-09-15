قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
فليك: حلمي دوري أبطال أوروبا.. وبرشلونة يدعم لامين يامال
عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة
القومي للإعاقة يشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف
بريطانيا تدعو إلى وقف فظائع السودان ومحاسبة المسئولين عنها
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.. وتخفيض أسعار 12 سلعة
بالفيديو كونفرانس.. وزير الكهرباء يتابع تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بالضبعة
وزير التعليم يكلف قيادات الوزارة والمديريات بالتواجد المستمر بالمدارس بكافة المحافظات لضبط سير العملية التعليمية
لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وIntel
التضامن: 3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية والأول بـ 480 ألف جنيه
تم إعدامهم..الداخلية تكشف حقيقة عدم معاقبة متهمين بالاعتداء على فتاة بقنا
800 شركة مؤسسة.. السعودية الثانية بين الدول المستثمرة في مصر بـ 34 مليار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التطبيق مع أول أكتوبر.. مدد جديدة للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون| تفاصيل

الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي
عبد الرحمن سرحان

مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تتغير عدد من القواعد المرتبطة بالحبس الاحتياطي، وعلى رأسها الحدود القصوى للمدة التي يجوز خلالها استمرار حبس المتهم احتياطيًا، بما يضع مددًا محددة بحسب طبيعة الجريمة والعقوبة المقررة لها.

ويضع القانون الجديد سقفًا عامًا للحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بحيث لا يجوز أن تتجاوز المدة في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة، مع وضع حدود قصوى صريحة بحسب نوع الجريمة.

4 أشهر.. الحد الأقصى في الجنح

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح بحد أقصى 4 أشهر، وذلك في إطار المادة 124 التي وضعت سقوفًا زمنية للحبس الاحتياطي والتدابير التي تحل محله.

وهذه المدة تمثل خفضًا مقارنة بالقانون السابق، الذي كان يسمح ببلوغ الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجنح إلى 6 أشهر، وفق الضوابط التي كان يقررها قانون الإجراءات الجنائية القديم.

12 شهرًا.. أقصى مدة في الجنايات

أما في قضايا الجنايات، فقد حدد القانون الجديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بـ 12 شهرًا، وهو ما يقل عن الحد الأقصى المقرر في القانون السابق، والذي كان يصل إلى 18 شهرًا.

ويأتي تحديد هذه المدة ضمن توجه القانون الجديد إلى وضع سقوف زمنية أكثر وضوحًا للحبس الاحتياطي، مع اختلاف القواعد بحسب نوع الجريمة والعقوبة المقررة لها.

18 شهرًا إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد

لم يضع القانون حدًا واحدًا لجميع الجرائم، إذ تصل مدة الحبس الاحتياطي القصوى إلى 18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وبالتالي، فإن الوصول إلى مدة 18 شهرًا لا ينطبق على كل الجنايات، وإنما يرتبط تحديدًا بالجرائم التي تصل العقوبة المقررة لها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

ماذا يحدث في بداية الحبس الاحتياطي؟

ولا يبدأ الحبس الاحتياطي بمدة طويلة دفعة واحدة، إذ تنظم المادة 113 من القانون إجراءات الأمر بالحبس في بدايته، حيث يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبسه احتياطيًا لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض عليه أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك في الحالات التي حددها القانون.

ومن بين الحالات التي أجاز فيها القانون الحبس الاحتياطي الخشية من هروب المتهم، أو الخوف من الإضرار بمصلحة التحقيق من خلال التأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة، وكذلك الحالات المرتبطة بخطورة الجريمة وما قد يترتب عليها من إخلال جسيم بالأمن والنظام العام.

هل يمكن تجديد الحبس بعد الـ4 أيام؟

نعم، مدة الأربعة أيام ليست هي الحد الأقصى النهائي في جميع القضايا، وإنما تمثل المرحلة الأولى للحبس الاحتياطي، وبعدها تخضع عملية التجديد للضوابط والمواعيد التي حددها القانون.

فإذا طلبت النيابة العامة مد الحبس، تُعرض القضية على القاضي المختص قبل انتهاء المدة، ويجوز أن يصدر قرارًا بالمد لمدة لا تجاوز 15 يومًا في كل مرة، وفق الضوابط التي حددها القانون، مع وجود سقوف زمنية نهائية لا يجوز تجاوزها بحسب نوع القضية والعقوبة المقررة لها.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

ترشيحاتنا

جيب JL-2A

جيب رانجلر JL-2A تعيد أمجاد سيارات الحرب العالمية الثانية

موعد إطلاق وتصميم هاتف iQOO 16

رسميًا.. iQOO تكشف عن موعد إطلاق وحش الأداء القادم iQOO 16

شاشات سامسونج القادمة.. ذكاء في استهلاك الطاقة وسطوع فائق

شاشات سامسونج القادمة.. ذكاء في استهلاك الطاقة وسطوع فائق

بالصور

بملابس ملفتة.. ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد