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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرة تعليم جنوب سيناء تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

جنوب سيناء
جنوب سيناء
ايمن محمد

واصلت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولاتها الميدانية على المدارس، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن استمرار المتابعة الميدانية والتأكد من انتظام العملية التعليمية وانضباطها مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت مدير المديرية أنها وجهت مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بعدم التواجد بمكاتبهم قبل تفقد عدد من المدارس التابعة لإداراتهم، والاطمئنان ميدانيًا على سير العملية التعليمية، والتأكد من وصول الكتب الدراسية إلى جميع الطلاب، وانتظام الحضور تدريجيًا، وفقًا للجداول والمواعيد المعلنة.

وتفقدت الدكتورة وفاء رضا، اليوم، مدرسة الأمل الرسمية للغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من الالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المنظمة للعمل، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة وجاذبة للطلاب.

وكان في استقبالها أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وأحمد حجاج، وكيل الإدارة، وأحمد عبد السلام، مدير المدرسة.

وخلال جولتها، تابعت مدير المديرية انتظام حضور الطلاب وفقًا للمواعيد المحددة لكل صف دراسي، مؤكدة أهمية الحضور والمواظبة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق الاستفادة الكاملة من العملية التعليمية.

كما تفقدت الفصول الدراسية، وقاعات رياض، وحجرات الأنشطة، والمكتبة، وحرصت على التحدث مع عدد من المعلمين، مؤكدة أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، وله دور محوري في تحقيق الانضباط وانتظام الدراسة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج.

ووجهت مدير المديرية بضرورة العمل بروح الفريق، وتعزيز التعاون بين إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور، بما يحقق مصلحة الطلاب، كما شددت على غلق بوابة المدرسة عقب انتهاء طابور الصباح مباشرة، حفاظًا على انتظام العمل وتحقيق عوامل الأمن والسلامة داخل المدرسة.

جدير بالذكر أن مدارس محافظة جنوب سيناء بدأت فعاليات العام الدراسي الجديد 2026/2027، يوم الأحد 13 سبتمبر، وسط أجواء احتفالية، طبقًا للجدول المعلن لدخول الطلاب إلى المدارس تدريجيًا.

جنوب سيناء انضباط الدراسة الامل تعليم

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