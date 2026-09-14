واقف عريان.. القبض على عاطل يضايق الفتيات من شرفة منزله في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تواجد أحد الأشخاص بشرفة مسكنه عارى الجسد وقيامه بمعاكسة الفتيات وتشغيل موسيقى بصوت مرتفع وإلقائه بعض الزجاجات على المارة بالقليوبية .

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( عاطل "سبق إتهامه فى قضية تعاطى مواد مخدرة" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العبور) ، وضُبط بحوزته (زجاجة بها مواد كحولية وسماعة "مكبر صوت") .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 11 سبتمبر على النحو المشار إليه، دون قيامه بمعاكسة الفتيات أو إلقاء قطع زجاجية على المارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.