زيارات ميدانية من قيادات "الثقافة" لمتابعة تجهيزات «مسرح مصر» تمهيدًا لافتتاحه قريبًا

تفقد الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، والفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، «مسرح مصر»، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التجهيز والوقوف على مراحل التنفيذ.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وفي إطار المتابعة الميدانية للمسارح الجديدة التابعة للبيت الفني للمسرح والوقوف على جاهزيتها للتشغيل.

وخلال الجولة، تابع رئيس قطاع المسرح ورئيس البيت الفني للمسرح ما تم الانتهاء منه من تجهيزات، إلى جانب الأعمال الجاري تنفيذها، كما اطلعا على المتطلبات المتبقية لاستكمال جاهزية المسرح قبل افتتاحه.

وتأتي الجولة في إطار حرص قطاع المسرح والبيت الفني للمسرح على المتابعة المستمرة للمسارح الجديدة، والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، تمهيدًا لافتتاح «مسرح مصر» واستقبال العروض والجمهور قريبًا.