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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية لأهالي نهطاي: الدولة جابتلكم الخدمات لحد عندكم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على سير إجراءات إنهاء المعاملات داخل المجمع، بما يضمن سرعة الاستجابة وتيسير حصول أهالينا على الخدمات الحكومية من داخل قريتهم.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته داخل المجمع، تابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي، وما يتم تقديمه من خدمات ومعاملات للمواطنين، كما تابع إجراءات التقنين والتصالح في مخالفات البناء والإزالات، موجهًا بسرعة إنجاز الطلبات والمعاملات، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة، بما يحقق التيسير على المواطنين ويحفظ حقوق الدولة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وحرص محافظ الغربية ، على لقاء المواطنين داخل المجمع، وتبادل الحديث معهم والاستماع إليهم بشكل مباشر، وسألهم عن الخدمات التي جاءوا لإنجازها وما إذا كانت هناك أي معوقات تواجههم، مؤكدًا لهم أن وجوده بينهم يأتي للوقوف على احتياجاتهم والاستماع إليهم من مكان تقديم الخدمة، وأن كل طلب يخص المواطن محل متابعة واهتمام. كما تحدث مع العاملين والموظفين، واستمع إلى ملاحظاتهم حول سير العمل، موجهًا بحسن التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمة لهم بالشكل اللائق.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، أن الدولة أنشأت مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقريب الخدمات من المواطنين داخل القرى، وإنهاء مشقة الانتقال إلى المدن للحصول على الخدمات، مشددًا على أن الاستفادة الحقيقية من هذه المشروعات تتمثل في وصول الخدمة إلى المواطن بسهولة وفي أسرع وقت، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام العمل وجودة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل نهطاي زفتي حياة كريمة

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