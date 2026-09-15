بالعروض التراثية واللقاءات التوعوية.. قصور الثقافة تحتفي بعيد الفلاح في السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالية ثقافية وفنية بمحافظة السويس، في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفلاح.

وشهدت جمعية الاتحاد النوبية بالسويس، محاضرة بعنوان "الفلاح المصري بين عراقة الماضي وإنجازات الحاضر"، قدمها أحمد الخولي، تناول خلالها مكانة الفلاح المصري ودوره الممتد عبر التاريخ في بناء الحضارة وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى ما يحظى به من دعم في الوقت الراهن، وجهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي والصوب الزراعية، بالإضافة إلى مبادرات التنمية بالريف.

وقدمت فرقة السويس للآلات الشعبية بقيادة أحمد عدوية، عروضها الفنية المستوحاة من التراث الشعبي المصري، وشملت باقة من الأغاني التراثية، منها "سويسيات"، و"غني يا سمسمية"، و"والله وحشتونا"، و"البحر الأحمر علمني"، و"يا ريس البحرية"، و"فات الكتير يا بلدنا"، وغيرها من الأغاني التي تعكس خصوصية التراث السويسي.

واختتمت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة السويس، بورشة فنية للرسم على الوجه، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وفي القطاع الريفي، أقام بيت ثقافة العمدة محاضرة بعنوان "مهارات التواصل الفعال في الحياة والعمل"، تناولت خلالها هدى سيد، مديرة البيت، بحضور طلاب مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية المشتركة، أهمية التواصل الواضح والاستماع الفعال وفهم الآخرين، إلى جانب استخدام لغة الجسد والتواصل البصري بما يعزز بناء علاقات ناجحة في الحياة والعمل.

أعقبها ورشة فنية بعنوان "رسومات حرة"، استخدم خلالها الأطفال الألوان الخشبية والفلوماستر والأوراق البيضاء، إلى جانب نماذج للرسم والتلوين، بهدف تنمية مهاراتهم الفنية وتعريفهم بتناسق الألوان والتعبير من خلالها عن المناسبة القومية.