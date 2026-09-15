قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أسوأ ما رأيت.. حسام غالي يعلق على أداء الأهلي أمام أبو قير
مش ده الأهلي.. عماد متعب ينتقد أداء الفريق أمام أبو قير: فين الروح والأداء
بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص وتحطيم سيارته بالغربية
في حيازة مخدرات.. تجديد حبس ندى الكامل ومطرب الراب كردي 15 يومًا على ذمة التحقيقات
باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع جافي مقابل 90 مليون يورو
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري والمصري
القبض على شخص روج لأعمال الدجل والشعوذة بالقليوبية
القرار يدخل حيز التنفيذ.. تمديد توفيق أوضاع السودانيين والسوريين والمقيمين غير الشرعيين لمدة عام
أحمد موسى: إسرائيل مقلوبة بسبب فيلم يوثق جرائم الاحتلال في فلسطين ومليار دولار للرد عليه
رئيس الوزراء اليمني: التصعيد الحوثي بدعم إيراني يهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية
جمال شعبان: صعود السلم يوميًا يقلل خطر الجلطات بنسبة 39%
مؤسسة أبو العينين توزع الحقائب والأدوات المدرسية على التلاميذ وذوي الهمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 7.5 طن بطاطس بمنشأة غير مرخصة تعيد التعبئة بكرداسة

ضبط 7.5 طن بطاطس بمنشأة غير مرخصة تعيد تعبئة بطاطس فاسدة بكرداسة
ضبط 7.5 طن بطاطس بمنشأة غير مرخصة تعيد تعبئة بطاطس فاسدة بكرداسة
أحمد زهران

قاد اليوم مصطفى أحمد وكيل مديرية التموين بالجيزة، حملة تموينية مسائية مكبرة رافقه خلالها أحمد مرعي مدير إدارة تموين الوراق وعبير علي مدير إدارة تموين كرداسة وماهر عامر رئيس الرقابة وبالاشتراك مع مجلس مدينة كرداسة.

وذلك بناء علي تعليمات وتوجيهات السيد بلاسي وكيل الوزارة مدير  مديرية التموين والتجارة الداخليه بالجيزة، بتشديد الرقابة علي جميع الانشطة التموينية والتجارية ومتابعة مدى التزامهم بالقوانين والقرارات الصادرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص بداخلها غرفة تبريد تحتوي على كمية كبيرة من البطاطس نصف المقلية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدون بيانات حيث كان القائمون على المكان يقومون بإعادة تعبئتها داخل أكياس تحمل علامة تجارية مغشوشة مع وضع تاريخ صلاحية جديد عليها في واقعة تُعد غشًا تجاريًا صريحًا وقد تم التحفظ على المضبوطات التي بلغت نحو ٧.٥ طن من البطاطس مجهولة المصدر فيما جرى غلق وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن الواقعة.

وأكدت مديرية التموين أن هذه الحملات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لممارسات الغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم .

مديرية التموين بالجيزة حملة تموينية إدارة تموين كرداسة مجلس مدينة كرداسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الزمالك

موعد بطولة كأس السوبر المصري.. مواجهتان ناريتان بين الزمالك والمصري والأهلي وبيراميدز

صافرات الانذار

زوال الخطر بعد إنذارات سابقة في مكة المكرمة والطائف وجدة

بيزيرا

كيف يتصرف الزمالك فى قيمة صفقة بيزيرا .. وهل تنهى أزمة ايقاف القيد ؟

محكمة

مد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات | تفاصيل

ترشيحاتنا

عماد متعب

عماد متعب: لو الأهلي لعب بالشكل ده قدام بيراميدز والزمالك هتكون مشكلة كبيرة

الزمالك

تفاصيل المران الختامي لفريق الزمالك استعدادا لمباراة غزل المحلة بالدوري

عمر مرموش

تشكيل توتنهام أمام ليفربول في كأس كاراباو.. عمر مرموش أساسيًا

بالصور

باللون الأخضر الفستقي.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟.. اعرف الكمية المناسبة لمرضى السكري

هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟
هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟
هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟

كم سعر سبيكة 5 جرام عيار 24؟.. أسعار السبائك الذهب كل الأوزان

اسعار السبائك الذهب
اسعار السبائك الذهب
اسعار السبائك الذهب

طريقة عمل البصارة.. السمنة البلدي والسبانخ سر الطعم واللون

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد