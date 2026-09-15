ضبط 7.5 طن بطاطس بمنشأة غير مرخصة تعيد التعبئة بكرداسة

قاد اليوم مصطفى أحمد وكيل مديرية التموين بالجيزة، حملة تموينية مسائية مكبرة رافقه خلالها أحمد مرعي مدير إدارة تموين الوراق وعبير علي مدير إدارة تموين كرداسة وماهر عامر رئيس الرقابة وبالاشتراك مع مجلس مدينة كرداسة.

وذلك بناء علي تعليمات وتوجيهات السيد بلاسي وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخليه بالجيزة، بتشديد الرقابة علي جميع الانشطة التموينية والتجارية ومتابعة مدى التزامهم بالقوانين والقرارات الصادرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص بداخلها غرفة تبريد تحتوي على كمية كبيرة من البطاطس نصف المقلية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدون بيانات حيث كان القائمون على المكان يقومون بإعادة تعبئتها داخل أكياس تحمل علامة تجارية مغشوشة مع وضع تاريخ صلاحية جديد عليها في واقعة تُعد غشًا تجاريًا صريحًا وقد تم التحفظ على المضبوطات التي بلغت نحو ٧.٥ طن من البطاطس مجهولة المصدر فيما جرى غلق وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن الواقعة.

وأكدت مديرية التموين أن هذه الحملات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لممارسات الغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم .