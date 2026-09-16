ماذا قال قدامى نجوم الأهلي عن أداء الفريق تحت قيادة عموتة؟

رغم أن الأهلي يواصل حصد الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز فإن الفوز الأخير على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد لم يكن كافيًا لإغلاق باب الانتقادات حول مستوى الفريق تحت قيادة المغربي الحسين عموتة بعدما تكررت الملاحظات الفنية من جانب عدد من نجوم الأهلي السابقين الذين رأوا أن النتائج الحالية لا تعكس حتى الآن الصورة التي ينتظرها جمهور القلعة الحمراء من فريقه.

الأهلي نجح في عبور أبو قير للأسمدة وحصد ثلاث نقاط جديدة ليواصل مشواره في المسابقة المحلية لكن الحديث بعد المباراة لم يتوقف عند النتيجة بل امتد إلى شكل الفريق داخل الملعب ومدى وضوح فكر المدير الفني واستقرار التشكيل إلى جانب توظيف اللاعبين والتغييرات التي يجريها الجهاز الفني خلال المباريات.

وفي الساعات الماضية جاءت تصريحات عدد من نجوم الأهلي السابقين لتفتح أكثر من ملف داخل الفريق بداية من ربيع ياسين وضياء السيد ومحمد عبدالجليل وياسر ريان وصولًا إلى أحمد حسن دروجبا في وقت تتزايد فيه التطلعات لرؤية تطور واضح خلال المرحلة المقبلة.

ربيع ياسين: خمس مباريات دون ملامح واضحة

انتقد ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أداء الفريق تحت قيادة الحسين عموتة معتبرًا أن المدير الفني مطالب خلال الفترة المقبلة بإظهار ملامح واضحة لأسلوب لعبه.

وأكد ياسين أن المدرب الكبير تظهر قدراته من خلال العمل الذي يقدمه داخل الملعب مشيرًا إلى أن خوض الأهلي خمس مباريات دون ظهور ملامح واضحة للعمل الفني لعموتة يمثل أمرًا يحتاج إلى مراجعة.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الفريق يحتاج إلى شخصية فنية وأسلوب لعب واضح خاصة في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين مؤكدًا أن جماهير الأهلي تنتظر رؤية تطور حقيقي في الأداء خلال المباريات المقبلة.

ولم تتوقف ملاحظات ربيع ياسين عند طريقة اللعب إذ أشار إلى أن عددًا كبيرًا من لاعبي الأهلي لم يظهروا بالمستوى المنتظر خلال المباريات الأخيرة كما رأى أن بعض الصفقات الجديدة ومن بينها سفيان بنجديدة لم تقدم حتى الآن المستوى المقنع.

كما انتقد التغييرات المستمرة في تشكيل الفريق معتبرًا أن إجراء تغييرات كبيرة من مباراة لأخرى قد يؤثر على الاستقرار والتجانس داخل الملعب.

حسين الشحات في دائرة الاهتمام

أحد أبرز الملفات التي تحدث عنها ربيع ياسين كان موقف حسين الشحات حيث أكد أن اللاعب من وجهة نظره يمتلك من الخبرات والإمكانات ما يجعله قادرًا على صناعة الفارق مع الأهلي.

ويرى ياسين أن الشحات لا يجب أن يكون احتياطيًا لأي لاعب داخل الفريق مشددًا على أن إمكاناته الفنية وخبراته الكبيرة تستحق الاستفادة منها خاصة في المباريات المهمة.

تصريحات نجم الأهلي السابق وضعت ملف توظيف اللاعبين ضمن أبرز النقاط التي تحتاج إلى حسم من جانب الجهاز الفني خصوصًا مع وجود قائمة تضم أسماء وخبرات كبيرة تنتظر الحصول على أدوار واضحة داخل الملعب.

ضياء السيد: الأداء يخيف والهوية غائبة

وجاءت تصريحات ضياء السيد أكثر وضوحًا في تقييمه للمستوى الفني رغم اعترافه بوجود بعض الجوانب الإيجابية في بداية الموسم.

وأكد نجم الأهلي السابق أن الفريق خاض فترة إعداد طويلة ولعب عددًا من المباريات الودية وهو ما انعكس بحسب رؤيته على الحالة البدنية للاعبين لكنه في الوقت نفسه شدد على أن المستوى الفني لا يزال يثير علامات استفهام.

وقال ضياء السيد إن مباريات الأهلي تبدو في المتناول من حيث المنافسة لكن الأداء لا يزال مقلقًا مشيرًا إلى غياب الهوية والحلول الفنية الواضحة.

ولم يضع ضياء السيد المسؤولية كاملة على المدير الفني لكنه أكد أن الدعم المقدم لعموتة ليس مطلقًا مشيرًا إلى إمكانية تدخل الإدارة خلال فترة التوقف من أجل دعم الفريق وتصحيح المسار.

كما تحدث عن مباراة الزمالك المرتقبة معتبرًا أنها ستكون اختبارًا مهمًا لعموتة وربط بين مواجهة القمة وبين مستقبل المدير الفني مع الفريق.

وفي الجانب الفني طرح ضياء السيد بعض الحلول من بينها الاعتماد على كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر إلى جانب دعوته للتعاقد مع مدافع أجنبي في ظل عدم اقتناعه بوجود مدافع محلي قادر على تقديم الإضافة المطلوبة.

محمد عبدالجليل: "مش عارف في إيه في الأهلي"

من جانبه عبّر محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق عن استغرابه من عدم ظهور الفريق بالشكل المنتظر حتى الآن خاصة مع امتلاك الأهلي مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانات الكبيرة.

وقال عبدالجليل إن الأهلي لديه أفضل اللاعبين إلى جانب جهاز فني وجمهور كبير لكنه في الوقت نفسه أكد أنه ينتظر من عموتة مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة.

وركز عبدالجليل كذلك على بعض الاختيارات داخل التشكيل وتحدث عن مردود أكرم توفيق وعمر الساعي مشيرًا إلى أن مكسبه من مشاركتهما ظهر بصورة أكبر خلال الدقائق الأولى من المباراة.

ياسر ريان: الفوز لا يعكس مستوى الأداء

أما ياسر ريان نجم الأهلي السابق فركز على الفارق بين النتائج والمستوى الفني مؤكدًا أن تحقيق الانتصارات يظل أمرًا إيجابيًا لكنه لا يعكس وحده الصورة التي ظهر عليها الفريق.

وأشار ريان إلى أن الأهلي حقق الفوز لكنه لم يقدم الأداء القوي والروح العالية المنتظرة موضحًا أن مواجهة أبو قير للأسمدة شهدت فرصًا للفريق المنافس كان من الممكن أن تغير شكل المباراة.

ورغم ذلك رأى ياسر ريان أن مسؤولية تراجع المستوى لا تقع على المدير الفني وحده مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين لا يظهرون بالشغف المطلوب في الوقت الذي نجح فيه حسين الشحات في صناعة الفارق خلال المباراة.

دروجبا يذهب إلى أبعد من الانتقاد

وكان أحمد حسن دروجبا من أكثر الأصوات وضوحًا في تقييمه لأداء الأهلي وعموتة حيث رأى أن الفريق لا يقدم المستوى المنتظر رغم تحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة.

وطالب دروجبا بمنح الفرصة للمدربين من أبناء الأهلي مؤكدًا أن تغيير الجهاز الفني من وجهة نظره لن يمثل أزمة إذا قررت الإدارة اتخاذ هذه الخطوة.

كما انتقد طريقة إدارة عموتة للمباريات مشيرًا إلى أن التغييرات تأتي متأخرة إلى جانب عدم الاستقرار على توظيف عدد من اللاعبين في مراكزهم ومن بينهم أحمد سيد زيزو.

وذهب دروجبا إلى المطالبة برحيل عموتة خلال فترة التوقف معتبرًا أن الفريق لا يظهر حتى الآن بالشكل الفني الذي ينتظره منه جمهور الأهلي ومشيرًا إلى غياب الرؤية والتكتيك بحسب تقييمه.