أنت مدربنا.. رسالة جماهير الأهلي لعموتة بعد الفوز على أبو قير

كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس المشهد الذي جمع جماهير الأهلي بالمدير الفني المغربي الحسين عموتة، عقب الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «مودرن سبورتس»: «جمهور الأهلي قال للحسين عموتة: إنت مدربنا فلك كل الدعم، فحط إيديه على صدره ورفع يده محييًا الجمهور».

وأضاف: «دي لقطة أكيد كان يتمناها ويحلم بيها في ظل كل اللي حصل خلال الأيام اللي فاتت»، في إشارة إلى حالة الجدل التي أحاطت بالفريق والمدير الفني خلال الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، حيث افتتح أحمد سيد زيزو التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.