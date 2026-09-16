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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الشئون النيابية يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى تطوير آليات العمل القانوني والتشريعي

وزير شئون المجالس النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى لبحث تعزيز التعاون في المجالات القانونية والتشريعية
وزير شئون المجالس النيابية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى لبحث تعزيز التعاون في المجالات القانونية والتشريعية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية ، معالي القاضي الجليل ربيع أحمد لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.

وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار هاني حنا بضيف الوزارة الكبير، مؤكداً على التقدير البالغ الذي تكنه الدولة المصرية لقضاء مصر العريق ورجاله الأجلاء، وأشاد معاليه بالدور الوطني والتاريخي الذي يضطلع به القضاء المصري في إرساء دعائم العدل، وحماية الحقوق والحريات، وإعلاء سيادة القانون، كونه أحد أهم ركائز استقرار الجمهورية الجديدة.

وتناول اللقاء عقد جلسة مباحثات موسعة لتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات القانونية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز آليات العمل وتطوير الأطر القانونية بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتلبية تطلعات المواطنين.

من جانبه، أعرب معالي المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشئون النيابية على حفاوة الاستقبال، مثمناً الجهود الملموسة التي تبذلها الوزارة في أداء رسالتها كحلقة وصل فاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودورها الحيوي في إثراء البنية التشريعية والقانونية للدولة.

جاء هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسة القضائية الشامخة، بما يخدم مسار العدالة ويدعم تكامل الرؤى بين مؤسسات الدولة المختلفة، وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الدائم لخدمة المصالح العليا للوطن.

المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض المستشار ربيع لبنة

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