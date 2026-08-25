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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الشئون النيابية: ذكرى المولد النبوي الشريف تُجسد أسمى معاني التلاحم الوطني

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بعث المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

تُرسخ قيم المحبة والتسامح والسلام 

وأعرب الوزير، في برقيته، عن أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات للرئيس، مؤكداً أن هذه المناسبة الروحية الكريمة تُجسد أسمى معاني التلاحم الوطني، وتُرسخ قيم المحبة والتسامح والسلام التي طالما جمعت أبناء الشعب المصري العظيم في نسيج وطني واحد ومترابط.

وجدد المستشار هاني حنا، خلال البرقية، العهد على مواصلة مسيرة العمل الجاد والاصطفاف الوطني خلف القيادة الحكيمة للرئيس، دعماً لجهود البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.

واختتم الوزير برقيته بالدعاء، راجيًا الله أن يُمتع الرئيس بموفور الصحة والعافية، وأن يُسدد خطاه لما فيه الخير للوطن، وأن يُعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية وشعبها الأصيل بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

المستشار هاني حنا المجالس النيابية السيسي ذكرى المولد النبوي الشريف

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